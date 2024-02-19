Üye Girişi
Haberler

Rus muhalif Aleksey Navalnıy için Roma'da anma töreni düzenlendi

Güncelleme:

Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ölen muhalif Aleksey Navalnıy için Roma'da anma töreni düzenlendi. Törene binlerce kişi katıldı ve Navalnıy'ın fotoğrafları meydana konuldu. Törende birçok siyasetçi ve büyükelçi de yer aldı.

Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 16 Şubat'ta öldüğü duyurulan Rus muhalif Aleksey Navalnıy için İtalya'nın başkenti Roma'da anma töreni düzenlendi.

Roma Belediyesinin de bulunduğu tarihi Campidoglio Meydanı'nda akşam saatlerinde yapılan anma merasimi dolayısıyla belediye binasına Navalnıy'ın fotoğrafı yansıtılırken, meydana da fotoğrafları konuldu.

Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı törende, çok sayıda kişi mumlar yakarken bazıları da yanlarında getirdikleri çiçekleri meydandaki Navalnıy fotoğrafının önüne bıraktı.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'nin ev sahipliği yaptığı törene, sağ koalisyon hükümeti adına Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi, ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein, muhalefetteki Eylem Partisinin lideri Carlo Calenda'nın yanı sıra çok sırada siyasetçi ve farklı ülkelerden yaklaşık 30 büyükelçi katıldı.

Belediye Başkanı Gualtieri, burada yaptığı konuşmada, Navalnıy'ın ailesine ve sevenlerine "yalnız değilsiniz" mesajı vererek "Özgürlük ve demokrasi değerlerini seven hiç kimse bu ölümü sessizce kabul edemez." dedi.

Bu arada, anmaya katılan bazı vatandaşlar, bir dönem Rusya ile yakın ilişkilerde bulunan ve bu yüzden adı bazı soruşturmalarda da geçen sağ iktidarın ortağı Lig Partisinin törene gelen temsilcilerine "Utanın" diyerek tepki gösterdi.

Diğer yandan, Roma Belediye Meclisinde bugün bazı üyeler, Rus Büyükelçiliğinin bulunduğu başkentteki Via Gaeta Caddesi'nin adının "Aleksey Navalnıy Caddesi" olarak değiştirilmesi önerisini gündeme getirdi.

Navalnıy'ın cezalandırılması ve ölümü

Kremlin'e muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, Navalnıy'a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN), 16 Şubat'ta muhalif Navalnıy'ın mahkum olarak bulunduğu cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Rusya Roma Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

20 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rüyada küçük yılan görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada küçük yılan ısırması, rüyada küçük yılan sokması, rüyada küçük yılan öldürmek ne ifade etmekte Rüyada sabun görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada sabun almak, rüyada sabunla el yıkamak, rüyada sabun yemek ne ifade eder? Rüyada okula gitmek ne anlama gelmektedir? Rüyada okul görmek, rüyada okulda olduğunu görmek hangi anlama gelmektedir? 20 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 20 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! CHP Esenyurt ve Güngören adayları neden değişti? İşte CHP'nin yeni belediye başkan adayları Fodepar ne demek? Survivor Fodepar anlamı ne? Şaban ayı 13. 14. 15. ne zaman 2024? Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi 2024? Kopuk final mi yapıyor? Kopuk neden final yapıyor? Everton - Crystal Palace maçı CANLI izle! 19 Şubat Everton - Crystal Palace maçı canlı yayın izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title