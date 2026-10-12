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Rus hükümeti, 2026'dan beri süren dizel ihracatı kısıtlamalarını kısmen kaldırdı.

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Rus hükümeti, 2026'dan beri süren dizel ihracatı kısıtlamalarını kısmen kaldırdı.
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Kremlin Sözcüsü Peskov, güçlü küresel talep nedeniyle dizel yakıt ihracatında zorluk yaşanmayacağını söyledi. Rus hükümeti 2026 başından beri geçerli dizel ihracatı kısıtlamalarını kısmen kaldırdı; Putin, Trump görüşmesi sonrası ABD ve piyasalara tedarik anlaşmasını duyurmuştu.

MOSKOVA, 12 Ekim (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, petrol ürünlerine yönelik güçlü küresel talep nedeniyle dizel yakıt ihracatında herhangi bir zorluk yaşamayacaklarını söyledi.

Peskov pazar günü RIA Novosti Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir talep söz konusu. Piyasada çok büyük bir petrol ve petrol ürünü açığı oluştu. Bu nedenle piyasalarda talep sorunu yok. Yeter ki arz olsun" dedi.

Peskov, dizel yakıt tedarikine yönelik Rusya'ya talep gelip gelmediği konusunda ise dağıtımın aracı şirketler yoluyla yapıldığını belirterek ayrıca talep yapılmasına gerek olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rusya'nın ABD'ye ve küresel piyasalara dizel yakıt tedarik etmesini öngören bir anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Rus hükümeti cumartesi günü 2026'nın başından bu yana yürürlükte olan dizel yakıt ihracatı kısıtlamalarını kısmen kaldırdı.

Kaynak: Xinhua
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