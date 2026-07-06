Haberler

Rusya ticaret heyeti Trabzon'da iş dünyasıyla buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Federasyonu Ticaret Mümessilliği heyeti, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, yatırım ve iş birliği fırsatlarını ele aldı.

Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliği heyeti, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) ev sahipliğinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO ile Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğunca düzenlenen toplantıda, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler, Rusya pazarındaki güncel gelişmeler ile yatırım ve iş birliği fırsatları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Türkiye ile Rusya'nın tarih boyunca yakın ticari ilişkiler içinde olduğunu belirterek, birçok sektörde ortak çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.

Trabzon Limanı'ndan Rusya'ya fındık, makine sanayi, sebze ve meyve ihracatı yapıldığını aktaran Çelebi, kereste ve kömürün de önemli ihracat kalemleri arasında yer aldığını kaydetti.

Çelebi, Trabzon'da son yıllarda gelişen somon yetiştiriciliği ve işleme sektörünün önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, imalat alanında iki ülke arasında karşılıklı ortak yatırımlar yapılabileceğini belirtti.

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolos Vekili Rustem Khaziev de enerji alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini, tarım sektöründeki ticaretin de geliştiğini anlattı.

Söz konusu toplantının Trabzon'da yapılmasının tesadüf olmadığını dile getiren Khaziev, kentin iş birliği açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Khaziev, Türk inşaat malzemelerinin Rusya'da marka değer kazandığına da işaret ederek, Trabzon-Soçi arasında düzenli feribot seferlerinin yeniden başlatılmasının ticaret, turizm ve ekonomik iş birliğini güçlendireceğini aktardı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdar Dursun'a Süper Lig'in eski şampiyonundan kanca

Serdar Dursun'a Süper Lig'in şampiyonundan kanca
Görüntüler Norveç'ten değil Alanya'dan! Ülkelerinin galibiyetini kürek çekerek kutladılar

Tarihi galibiyet sonrası caddeyi stadyuma çevirip o sesle inlettiler
Battaniyeye sarılı cesedi bulunan kişi kurye çıktı! Ölüm nedeni korkunç

Battaniyeye sarılı halde bulunan kişi kurye çıktı! Ölüm nedeni korkunç
Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu

Pirinç tarlasında heyecanlandıran keşif! Tam 2 bin yıllık

Şırnak'ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi

Vurduğu yaban keçisi için tam bir servet ödeyecek!

Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur

Ankara yolundaki Trump, iki seçenek sunup tehdit etti
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var

Gözde üniversitede skandal! 1 milyon doları giden ünlü cerrah var