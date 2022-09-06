Rus güçleri, Harkiv'de iki bölgeyi daha vurdu

Rus güçleri, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkiv'de iki ayrı bölgeyi hedef aldı.

Rus güçleri, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkiv'de iki ayrı bölgeyi hedef aldı. Saldırılarda can kaybı bildirilmezken hedef alınan binalarda ağır hasar oluştu.

Dün gece düzenlenen ve bir kadının hayatını kaybettiği saldırıların ardından Rus güçleri, bu sabah Harkiv'i hedef aldı.

Birisi şehir merkezinde olmak üzere iki ayrı bölgeye yönelik saldırılarda, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehir merkezinde vurulan binadan ikisi kadın 3 kişinin yara almadan kurtarıldığını bildirdi.

Şehir merkezinde vurulan binada ağır hasar oluşurken, itfaiye ekipleri olası yangına karşı söndürme çalışması yaptı.

Rusya sınırına yaklaşık 45 kilometre mesafede yer alan ve başkent Kiev'in ardından Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri konumundaki Harkiv, sık sık Rus güçlerinin füze ve roket saldırılarına hedef oluyor.

Saldırılar nedeniyle Harkiv'de nüfusun yarısının kentten ayrıldığı belirtiliyor.

Ukrayna : Rus ordusunun asker kaybı 50 bini geçti

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 350 askerini kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-3 Eylül döneminde, Ukrayna'da 50 bin 150 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bu dönemde Ruslara ait 236 uçak, 207 helikopter, 2 bin 77 tank, 4 bin 484 zırhlı araç, 1179 top, 296 roketatar ve 156 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada ise Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.