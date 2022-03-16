Rus donanma unsurları Japonya'nın kuzeyinden geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus donanma unsurları Japonya'nın kuzeyinden geçti

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
 - Güncelleme:
Rus donanma unsurları Japonya'nın kuzeyinden geçti

Japonya Savunma Bakanlığı, 6 Rus donanma gemisinin ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido ile Rusya'nın Sakhalin Adaları arasından geçiş yaptığını açıkladı.

Japonya Savunma Bakanlığı, 6 Rus donanma gemisinin ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido ile Rusya'nın Sakhalin Adaları arasından geçiş yaptığını açıkladı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF), Rus donanma gemilerini, Hokkaido'nun en kuzeyindeki Soya bölgesinin 130 kilometre güneydoğusunda tespit etti.

Destroyer, denizaltı, füze takip gemilerinden oluşan Rus filosunun, Soya Boğazı'ndan geçerek, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) giriş yaptığı bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK, şubat ayından beri Rus donanmasının 20 savaş gemisi dahil büyük çaplı donanma tatbikatı gerçekleştirdiğini aktardı.

Geçen hafta içerisinde, Hokkaido ile Japonya'nın ana karası Honşu arasındaki Tsugaru Boğazı'ndan, toplam 10 Rus gemisi geçiş yapmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kuril Adaları bölgesinde karadan havaya füze sistemlerinin dahil olduğu askeri tatbikat düzenlediğini açıklamıştı.

MSDF'nin, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rus donanmasının, Japonya etrafında artırdığı faaliyetlerinin amacını analiz edeceği kaydedildi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Japonya, Rusya, Füze, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title