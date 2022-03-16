Rus donanma unsurları Japonya'nın kuzeyinden geçti

Japonya Savunma Bakanlığı, 6 Rus donanma gemisinin ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido ile Rusya'nın Sakhalin Adaları arasından geçiş yaptığını açıkladı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF), Rus donanma gemilerini, Hokkaido'nun en kuzeyindeki Soya bölgesinin 130 kilometre güneydoğusunda tespit etti.

Destroyer, denizaltı, füze takip gemilerinden oluşan Rus filosunun, Soya Boğazı'ndan geçerek, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) giriş yaptığı bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK, şubat ayından beri Rus donanmasının 20 savaş gemisi dahil büyük çaplı donanma tatbikatı gerçekleştirdiğini aktardı.

Geçen hafta içerisinde, Hokkaido ile Japonya'nın ana karası Honşu arasındaki Tsugaru Boğazı'ndan, toplam 10 Rus gemisi geçiş yapmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kuril Adaları bölgesinde karadan havaya füze sistemlerinin dahil olduğu askeri tatbikat düzenlediğini açıklamıştı.

MSDF'nin, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rus donanmasının, Japonya etrafında artırdığı faaliyetlerinin amacını analiz edeceği kaydedildi.