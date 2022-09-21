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Ruanda Devlet Başkanı Kagame, KDC'deki isyancıları desteklediği iddialarını reddetti

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Ruanda Devlet Başkanı Kagame, KDC'deki isyancıları desteklediği iddialarını reddetti

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi'ni (M23) desteklediklerine yönelik iddiaları reddetti.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi'ni (M23) desteklediklerine yönelik iddiaları reddetti.

Kagame, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, KDC'deki çatışmalarla ilgili açıklama yaptı.

KDC'nin doğusundaki güvenlik sorununun, bölge ülkelerinin ortak girişimiyle çözülebileceğine dikkati çeken Kagame, Ruanda'nın isyancıları desteklediğine dair iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

Kagame, söz konusu iddiaları, "suçlama oyunu" olarak nitelendirerek "KDC'nin doğusundaki istikrarsızlığın temellerini çözmek için siyasi iradeye ihtiyaç var. Suçlama ile problemler çözülemez." ifadesini kullandı.

KDC Devlet Başkanı Felix-Antoine Tshisekedi, dün yaptığı açıklamada, Ruanda'yı M23 isyancılarını desteklemekle suçlamıştı.

KDC'nin doğusunda aylardır ordu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan isyancı M23 grubu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

BM uzmanlarına ait olduğu belirtilen ve basına sızan raporda, Ruanda askerlerinin M23 isyancılarıyla hareket ettiği ve ortak operasyonlar dahi yaptığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Güncel

Birleşmiş Milletler 23 Mart Kongo Güncel Haberler

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