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Ruanda, Burundi'nin iç işlerine karıştığı iddialarını reddetti

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Ruanda hükümeti, Burundi'nin iç işlerine karıştığına yönelik iddiaları yalanladı. Burundi'nin isyancı grupları silahlandırdığı yönündeki suçlamaları reddeden Ruanda, Burundi'yi kendi iç sorunlarını çözmeye çağırdı.

Ruanda, güney komşusu Burundi'nin iç işlerine karıştığına yönelik iddiaları kabul etmedi.

Hükümet Sözcüsü Yolande Makolo, basına yaptığı açıklamada, Burundi ile ilişkilere değinerek, bu ülkenin iç işlerine karıştıklarına yönelik iddiaları yalanladı.

Makolo, Burundi'nin bombalı saldırılar düzenlemekle suçlanan isyancı grubu silahlandırdığı yönündeki iddialarını reddederek, "Burundi'yi kendi iç sorunlarını çözmeye ve Ruanda'yı bu tür aşağılık meselelerle ilişkilendirmemeye çağırıyoruz." dedi.

Burundi İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan'da 38 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıdan Hukukun Üstünlüğü İçin Direniş Hareketi (RED-TABARA) isyancılarını sorumlu tutmuş ve grubun Ruanda tarafından desteklendiğini öne sürmüştü.

İsyancı grup üyeleri, daha önce de Burundi'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırındaki Gatumba bölgesinde çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılar düzenlemişti.

Burundi hükümeti, saldırıyı düzenleyen örgütü Ruanda'nın desteklediğini savunmuştu.

2015'te dönemin Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın 3. dönem adaylığına itiraz eden Burundililerin kurduğu RED-TABARA hareketi, ülkede demokratik, özgür, kapsayıcı ve şeffaf seçimler yapılana kadar mücadelesini sürdüreceğini duyurmuştu.

Nkurunziza'nın Haziran 2020'de kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesine rağmen RED-TABARA faaliyetlerini sürdürmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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