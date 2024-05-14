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Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

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Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı. Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Rize'nin yüksek kesimleri yağışın ardından beyaza büründü.

Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kaç Kar Dağları ve çevresindeki yaylalar ile İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığı bazı bölgelerde ise 5 santimetreyi aştı.

Kaynak: AA / Güncel

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