Rize gündem: Rize'de otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Güncel Haberler Rize haber: Rize'de otomobilin lastiğinin içine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Rize'de otomobilin lastiğinin içine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda şüphelendikleri otomobili durdurdu. Yapılan aramada aracın yedek lastiğinin içine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 130 fişek ele geçirildi. Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Fikret Delal Karadeniz Sahil Yolu Emniyet Müdürlüğü Rize Güncel Haberler

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