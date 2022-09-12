Rize gündem: Rize'de otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Rize haber: Rize'de otomobilin lastiğinin içine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Rize'de otomobilin lastiğinin içine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Yapılan aramada aracın yedek lastiğinin içine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 130 fişek ele geçirildi.
Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel