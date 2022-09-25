Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize gündem haberleri... Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Güncel Haberler

Rize haber... Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı Hava sıcaklıklarının önceki akşamdan bu yana Doğu Karadeniz Bölgesi'nde düşmesi ile birlikte bölgenin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

RİZE - Hava sıcaklıklarının önceki akşamdan bu yana Doğu Karadeniz Bölgesi'nde düşmesi ile birlikte bölgenin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Rize'de Anzer Balının üretildiği İkizdere ilçesine bağlı 2105 metre yükseklikteki Anzer Yaylasında ve kentin bir çok yaylasında hava sıcaklığının -1 derecelere düşmesi ile birlikte kar yağışı görüldü. Yöre sakinleri kar yağışını ve yaylayı cep telefonları ile görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - Güncel

Doğu Karadeniz Bölgesi Rize Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title