Rize gündem haberleri... Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı Güncel Haberler Rize haber... Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı Hava sıcaklıklarının önceki akşamdan bu yana Doğu Karadeniz Bölgesi'nde düşmesi ile birlikte bölgenin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı RİZE - Hava sıcaklıklarının önceki akşamdan bu yana Doğu Karadeniz Bölgesi'nde düşmesi ile birlikte bölgenin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Rize'de Anzer Balının üretildiği İkizdere ilçesine bağlı 2105 metre yükseklikteki Anzer Yaylasında ve kentin bir çok yaylasında hava sıcaklığının -1 derecelere düşmesi ile birlikte kar yağışı görüldü. Yöre sakinleri kar yağışını ve yaylayı cep telefonları ile görüntüledi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım Doğu Karadeniz Bölgesi Rize Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Rize gündem haberleri... Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.