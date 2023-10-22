Rize'de teleferikten düşen kişi yaralandı

Rize'de yük taşımak için kullanılan teleferikten düşen kişi yaralandı.

Rize'de yük taşımak için kullanılan teleferikten düşen kişi yaralandı.

Çayeli ilçesine bağlı Buzlupınar köyü Yalçınlar Mahallesi'ndeki bahçede çalışan 40 yaşındaki Bilal Özmen, çay taşımak için kullanılan ilkel teleferiğe bindikten bir süre sonra düştü.

Yaralanan Özmen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince 200 metre patika yoldan sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Özmen, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.