Rize'de "Lojistik ve Taşıma Hukuku Açısından Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi" paneli düzenlendi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Hukuk Fakültesi ile Rizeli Hukukçular Derneği (RİHUDER) işbirliğinde "Lojistik ve Taşıma Hukuku açısından Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi" konulu panel gerçekleştirildi.

Panama Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Juan Jaime Delvalle, RTEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Rize İyidere Limanı'nın bölgesel pazarlar ve küresel ticaret yolları açısından önemli olduğunu söyledi.

İyidere Lojistik Limanı'nın Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir bağlantı merkezi olarak büyüyen rolünü en iyi şekilde yansıtan, iddialı ve ileriye dönük bir proje olduğuna dikkati çeken Delvalle, "Bu liman, Türkiye'nin ekonomik dayanıklılık, bölgesel entegrasyon ve küresel rekabetçilik vizyonunun bir sembolüdür." ifadesini kullandı.

Delvalle, Rize İyidere Limanı'nın Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya arasında bir geçit olması için titizlikle planlandığını belirterek, "Aynı zamanda, Rize İyidere Limanı yerel ekonomileri canlandıracak, binlerce istihdam yaratacak ve Türkiye'nin başta Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi olmak üzere tarım ürünleri, ham maddeler ve sanayi mallarını ihraç etme kapasitesini artıracaktır." dedi.

Lojistik, uluslararası ticaret ve ilgili alanlarda eğitim gören öğrencilere de seslenen Delvalle, "Ticaretin geleceği, Rize İyidere Limanı gibi projelerde yazılıyor. Yarın, tedarik zincirlerini yöneten, sınır ötesi verimliliği artıran ve regülasyonlara uyumu sağlayan profesyoneller sizler olacaksınız. Limanların dinamiklerini anlamak, dünya ticaretinin nasıl işlediğini anlamanın anahtarıdır." diye konuştu.

RİHUDER Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı ile farklı üniversitelerden akademisyenlerin de bir konuşma yaptığı programın sonunda, Başkonsolos Delvalle ile diğer katılımcılara plaket sunuldu.