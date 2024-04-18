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Rize'de Bir Evin Balkonunda Mermi İsabet Etti, İnceleme Başlatıldı

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Rize'de bir evin balkonunda bulunan sepete mermi isabet etmesiyle ilgili inceleme başlatıldı. Olayı fark eden ev sahibi durumu polise bildirdi ve polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ev sahibi, balkonda oturamama korkusu yaşadığını ve insanları duyarlı olmaya çağırdığını belirtti.

Rize'de bir evin balkonunda bulunan sepete mermi isabet etmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki bir apartmanın 6. katında yaşayan Burçin Öksüz, çamaşır asmak için balkona çıktığında plastik sepetteki kırıkları fark etti.

Bu sırada 2,5 yaşındaki kızının yerden almaya çalıştığı mermi çekirdeğini gören Öksüz, Emniyet Müdürlüğünü arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemede bulundu. Mermi çekirdeğini emniyete götüren ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Burçin Öksüz, gazetecilere, balkona çıktığında sepetin parçalarını yerde gördüğünü belirterek, "Rüzgardan yere düşüp kırılmış zannettim. Kızım o sırada yerde bir şey buldu. O alıyordu, dokunmasın diye ben aldım. Sonra dikkatimi çekti. Sepete bakmamla çift taraflı mermi deliği gördüm. Bir taraftan girmiş, diğer taraftan çıkmış. Korktum ve panikledim." dedi.

Havaların ısınmasıyla kızıyla balkona çıktığını ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Kızım buralarda geziyor. Yaz geldi. Biz balkonda oturacağız. Ben bu korkuyla balkonda oturamam. İnsanlar düğün yapacak ve eğlenecek diye onların düğünü benim cenazem olmamalı. Bu konuda insanları duyarlılığa davet ediyorum. Burası atış poligonu değil. Benim evimde 2,5 yaşında kız çocuğum var. Ne zaman atıldığını bilmiyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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