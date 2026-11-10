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Rızai, ABD'nin yanıtını aldatıcı buldu, Hürmüz Boğazı 7 şart yerine gelmeden açılmayacak

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, ABD'nin yanıtını aldatıcı bulduğunu belirterek Hürmüz Boğazı'nın 7 şart yerine getirilene kadar açılmayacağını yineledi. Rızai, ABD ile müzakere yürütmediklerini vurguladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'ın şartlarına ilişkin yanıtının "aldatıcı" olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Tahran yönetiminin öne sürdüğü 7 şart yerine getirilene kadar açılmayacağını yineledi.

Fars Haber Ajansı'na göre Rızai, ABD'den İran'ın şartlarına açık ve net yanıt vermesini istediklerini ancak Washington yönetiminin şimdiye kadar bu yönde bir yanıt sunmadığını, aldatıcı yanıtlar verdiğini ifade etti.

ABD'nin müzakerelerin devam ettiğine ilişkin açıklamalarının ekonomik baskıyı azaltmak ve petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla yapıldığını savunan Rızai, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın belirlediği 7 şartın yerine getirilmesine kadar yeniden açılmayacağını yineledi.

Rızai, "Şu anda Amerikalılarla herhangi bir müzakere yürütmediğimizi ve Tahran ile Washington arasında hiçbir görüşmenin devam etmediğini özellikle vurguluyorum." dedi.

Tahran yönetiminin Washington yönetimine ilettiği 7 şart arasında, deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi, tek taraflı yaptırımların kaldırılması, petrol ihracatı muafiyeti, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, nükleer maddelerin ülke içinde kalması ve savaşın sonlandırılması yer alıyor.

Kaynak: AA
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