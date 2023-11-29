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Reyhanlı'da Şüpheli Çanta Patlatıldı: İçinden Elbise Çıktı

29 Kasım 2023 16:40 Son Güncelleme: 16:41 Abone Ol

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şüpheli bir sırt çantası, bomba imha robotu kullanılarak patlatıldı. Çantanın içerisinden çıkan ise sadece bir elbise oldu.