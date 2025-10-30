Remzi Çayır'dan Sert Eleştiriler: Türkiye Örtülü Esaret İçinde

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Türkiye'nin bulunduğu duruma dikkati çekerek, "Şu anda iddia ediyorum ve haykırıyorum; söylenenlerin aksine, algının aksine, iddiaların aksine, Türkiye, tarihinde olmadık kadar örtülü esaret yaşıyor. İktisaden, siyaseten, sosyal olarak. Bunu iddia ediyorum" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çayır, şunları kaydetti:

"Dün Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. 102 yıl önce cumhuriyetin nasıl kurulduğu, nasıl bir kişinin, bir zümrenin, bir sınıfın imtiyazından millete dönüştüğümüzün aslında öyküsü. Bu öyküyü, bu mücadeleyi bilmeyenler, okumayanlar veya uzaktan yazılı bile tanıklık etmeyenler elbette ki o gün yaşananları bilme şansları yoktur. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce şehidin kanı olan bu topraklar, halen o toprakları idrakine varamayan bunu arsa, tarla olarak gören anlayışların ülkeyi 140 yıllık bu süreçte yönettiklerini düşünürseniz, bu ülkenin has evlatlarının ve bu ülkelerin ne kadar kadim, ne kadar iyi insanlarla ve Allah'ın lütfuyla karşı karşıya olduğunu görürsünüz."

Çayır, Amerika ile Türkiye'nin yaptığı son anlaşmalara tepki göstererek, şunları söyledi:

"'Amerika şu an tek süper güçmüş, Amerika'ya rağmen işler olamazmış, siyaset yapılamazmış, ülke yönetilemezmiş, Amerika karşıya alarak Türkiye'ye ileriye gidemezmiş'. Bu anlayışa sahip insanların ülkeye verebilecekleri bir şey olabilir mi? ya istiklal ya ölümü göze alamamışların bu ülkeye katacakları bir değer olabilir mi? İşte şu an sancısını yaşadığımız hadisenin temelinde bu kısır, güdük ve anlamsız kafa yatmaktadır. Şu anda iddia ediyorum ve haykırıyorum; söylenelerin aksine, algının aksine, iddiaların aksine, Türkiye tarihinde olmadık kadar örtülü esareti yaşıyor. İktisaden, siyasetten, sosyal olarak. Bunu iddia ediyorum."

"Tam bir aymazlık"

Çözüm sürecini eleştiren Çayır, konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Şu an yürütülen çözülme süreci, çözüm süreci, artık adına tiyatro deyin, ne derseniz deyin, tam bir aymazlıktır. Öyle bir anlatıyorlar ki öyle bir anlatıyorlar ki... Dışarıdan da bakınca 'ne olacak, silahlar susacak, kavga olmayacak, kimse kimseyi dürtmeyecek, kimse kimseyi öldürmeyecek, kimse kimse bir şey söylemeyecek, millet huzur içerisinde yaşayacak'... Öyle bir resimle sunuyorlar ki... Tamam da adam devlet kuruyor. Şu an senin Türkiye'de yapamadıklarını on kilometre, yirmi kilometre ötede devlet kurarak zaten emellerine ulaşmış durumdalar.

"Bu millete bir ihanetti"

Sayın Cumhurbaşkanı ve bu yolu açan Devlet Bahçeli, eğer azıcık vicdanınız ve millete karşı sorumluluğunuz varsa şu soruma cevap verin; konuştuğunuz PKK'lılar, DEM'liler size bir günden bir güne millete dönerek veya kapalı toplantılarda perdenin arkasında veya önünde bir günden bir güne 'biz 50 yıldır kan döktük. Öldük öldürdük. Bu yol yanlıştı. Bu yol çıkmaz yoldu. Bu millete bir ihanetti. Hepimiz zarar gördük. Bundan sonra bunlar olmasın' diyorlar mı? Demiyorlar mı? Demiyorlar. Ne diyorlar? 'Yasal haklarımızı verin, silahları bırakıyoruz, sıra sizde yasal uygulamalarda, yasalarda, anayasada değişiklikler yapın'. Talepler bu. Utanmadan, arlanmadan getiremediler terörist başını Meclise, Meclisi terörist başının ayağına götürecekler. Ne utanma var, ne arlanma var."

"Siz bu ülkenin has evladı, siz bu ülkenin yöneticisi biz de ırgatları mıyız"

Çayır, "sandığı getirin milletin önüne" diyerek, şöyle konuştu:

"Orkun Özeller, Hüseyin Kocabıyık ve diğer arkadaşlar ne yapmışlar? Hükümeti eleştirmişler. Tayyip Bey'e hakaret etmişler. Var olan düzene karşı bir tavır geliştirmişler. Bu ne kafadır? Böyle bir anlayışla Türkiye yönetilebilir mi? Türkiye'yi korku imparatorluğu haline, korku ülkesi haline getirmeye ne hakkınız var? Anneler çocuklarına tweet atarken 'aman oğlum dikkat et, aman oğlum bir şey yazma' diyor. Böyle bir ülkeyi bu hale getirmeye sizin ne hakkınız var? Siz ne zaman bu ülkenin efendisi oldunuz? Sizi Allah farklı mı yarattı? Sizin haklarınız farklı da bizim haklarımız bambaşka mı? Siz bu ülkenin has evladı, siz bu ülkenin yöneticisi biz de ırgatları mıyız? Buna Türk milletinin artık yeterince cevap vereceğine inanıyorum. Sandığı getirin milletin önüne."