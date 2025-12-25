Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Sen Türkiye'yi Uyuşturucu Bataklığına, Dindar Nesilden Uyuşturucu Nesline Çevirmişsin"

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "İnsanlar 'yarın nasıl edeceğim, nasıl geçineceğim, nasıl yol alacağım' diye kaygı ve endişe içerisinde yaşarken, bunlar gece gündüz birkaç tane zenginin kokain, esrar, bilmem ne kullanmasını konuşuyorlar. Yahu sen Türkiye'yi uyuşturucu bataklığına çevirmişsin. Dindar nesilden, uyuşturucu nesline çevirmişsin. Utanmazlık sende olması lazımken, tutuyorsun bize utanmazlığı seyrettiriyorsun. Hem de başka başka aktörlerle, ayıp" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın açıklamasına, 2026 yılı asgari ücretine tepki göstermek için üzerlerinde "İşçi Açlık Korosu, Çiftçi Açlık Korosu, Memur Açlık Korosu, Esnaf Açlık Korosu, Emekli Açlık Korosu" yazılı tişörtlerle vatandaşlar da katıldı.

Asgari ücreti eleştiren Çayır, şunları kaydetti:

"Asgari ücret açıklandı. Hükümet, var olan enflasyona göre değil, kendi kafasınca TÜİK'e hazırlattığı aylık ve yıllık enflasyon baremlerini göz önüne alarak keyfince millete bir asgari ücret dayadı. Açlık sınırın 30 bin olduğu bir ülkede asgari ücretlinin 28 bin lira alması utanç verici olmaktan öte insanın haysiyet ve onurunu kıracak bir davranış şeklidir. Hükümetler, yönetimler, ülkenin geleceğine talip olanlar bize daha iyi bir hayat vaat ederken, vaat etmeleri gerekirken ne yazık ki kendilerini köşkün en güzel odasında milleti unutmaya devam ediyorlar. Geldiklerinde söyledikleri sözlerle şu an yaptıkları işler birbirinin tam anlamıyla zıttı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın birbiriyle çelişen, birbiriyle çelişen, o kadar sözü, o kadar lafı var ki...

"Çabuk unutuyor halkımız"

Eğer bir evde birkaç tane maaş yoksa o evin vay haline. 50 bin lira değil, 70 bin lira bile girse, bir evde iki, üç tane çocuk varsa ve bu çocukların birçoğu okuyorsa ve kendi kendine yetmemişse vay o babanın haline, vay o ananın haline. Lakin bütün bu sistemde sadece bu hükümetin bu kabahati veya günahı değil. Çabuk unutuyor halkımız. Çabuk affedici, çabuk hafızasından olup biteni silmektedir.

"Olup bitene kör bakmaya devam ediyorlar"

Milleti açlık korosu haline getirdiler. Yani millet artık 'yeter' demeye başladı. Görürler mi, görmezler mi, duyarlar mı, duymazlar mı bilmem. Şu ana kadar ne gördüklerini gördük ne duyduklarını duyduk. Olup bitene kör bakmaya devam ediyorlar. Milletin derdiyle dertlenmiyorlar. Milletin derdi, milletin gündemi başka, bunların derdi, bunların gündemi başka. İnsanlar 'yarın nasıl edeceğim, nasıl geçineceğim, nasıl yol alacağım' diye kaygı ve endişe içerisinde yaşarken, bunlar gece gündüz birkaç tane zenginin kokain, esrar, bilmem ne kullanmasını konuşuyorlar. Yahu sen Türkiye'yi uyuşturucu bataklığına çevirmişsin. Dindar nesilden, uyuşturucu nesline çevirmişsin. Utanmazlık sende olması lazımken tutuyorsun bize utanmazlığı seyrettiriyorsun. Hem de başka başka aktörlerle. Ayıp. Onun için açtık sınırının bile altında geçinemeyen bu toplumun artık yeni bir yol bulması gerekmektedir. İşçimiz, köylümüz, çiftçimiz, memurumuz, esnafımız, emeklimiz hep beraber bağırmaktadır."

Çayır'ın bu sözleri üzerine "Açlık Korosu" adını verdiği 5 kişi, "Bizi yönetenler, duyun sesimizi. Her daim fukaralık kader mi? Birilerinizin eli yağda, birilerinizin eli balda. Bizim ellerimiz hep dalda mı kalacak? Artık yeter" dedi.