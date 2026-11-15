Rekabet Kurumu reyting ölçümlerindeki farklılıkları mercek altına aldı

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Rekabet Kurumu "reyting"leri mercek altına aldı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle:

"Ölçüm sonuçlarında ortaya çıkabilecek farklılıklar, reklam bütçelerinin kanallar arasında dağılımını ve reklam fiyatlarını, yayıncıların rekabetçi konumlarını doğrudan etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir"

"Ölçümleme hizmetlerinin hangi yöntemlerle yürütüldüğü, ölçüm sonuçlarının güvenilirliği ve sektördeki teşebbüsler bakımından eşit ve objektif koşulların sağlanıp sağlanmadığı rekabet hukuku uygulaması bakımından oldukça önemlidir"

(Mert Davut/Ankara)

2- AA'nın "İklim Zirvesi COP31 Antalya" başlıklı haberlerinin yayımlanacak bölümleri:

Gençler iklim diplomasisinde uluslararası ağ kurmayı hedefliyor

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Küresel lojistik devi DP World, Avrupa-Körfez ticaret hattında Türk firmalarıyla işbirliği hedefliyor

(Fuat Kabakcı/Antalya)

H2DER Başkanı Günay, hidrojen sektörünün gelişimi için düzenleme ve teşvike ihtiyaç olduğunu belirtti

(Gülşen Çağatay/Ankara)

3- Öğrenciler ara tatilde MEB'in etkinlik rehberi ve kitaplarıyla desteklenecek

MEB, hazırladığı okul öncesi için "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi", ilkokul ve ortaokul için "Arada 1 Etkinlik Kitapları" ve lise için "Ara Tatil Rehberi" ile ara tatilde öğrenme sürekliliğinin sağlanmasını hedefliyor

Aile katılımını öğrenme sürecinin önemli bir bileşeni olarak ele alan materyaller, dijital oyunlar, öyküler, şarkılar ve sanal gezilerle zenginleştirildi

(Şeyma Güven/Ankara)

4- Çeşitli suçlardan aranan 108 kişi 74 günde Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin uluslararası güvenlik işbirliğini güçlendirmeye yönelik diplomatik temasları neticesinde 1 Eylül-13 Kasım tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 108 kişi 4 ülkeden Türkiye'ye getirildi

Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Kazakistan'dan getirilen kişilerin 52'si iade, 56'sı ise sınır dışı yoluyla Türkiye'ye teslim edildi

(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara)

5- Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner:

"Sürücülerimizin hem cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları hem de güvenli yolculuk yapabilmeleri için kış lastiğini taktırmaları ve mevsim şartlarına karşı önlemlerini zamanında almaları gerekir"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

6- TSE "onaylanmış laboratuvar" hizmeti verdiği ülke sayısını 2029'da 12'ye çıkarmayı hedefliyor

Enstitü, Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere, uluslararası alanda sunduğu onaylanmış laboratuvar hizmetlerini genişletmeyi amaçlıyor

Çekya, Belçika, Almanya, İspanya, İtalya, Çin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu alanda hizmet veren TSE, "onaylanmış laboratuvar" olarak faaliyet gösterdiği ülke sayısını 2027'de 10'a, 2028'de 11'e ve 2029'da 12'ye çıkarmayı planlıyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

7- Türk savunma sanayisi Avrupa'daki Türk mühendisleri cezbediyor

ROKETSAN lider mühendisi Hasan Karaali:

"Türkiye'de savunma sanayisinde teknolojinin son seviyesindeki sistemlerle çalışıyoruz. Avrupa'daki gençler teknolojiden geri kalacaklarını asla düşünmesinler, tam aksine yeni zorluklara hazır olsunlar"

HAVELSAN lider yazılım mühendisi Emrullah Akgül:

"Almanya'da nasıl iş standartları, iş kalitesi, iş teknolojileri varsa bunların hepsini şu an Türkiye'de de bulabiliyorlar"

BMW'nin yazılım mühendisi Yasin Meral:

"Türkiye'de savunma sanayisinde yazılımcı olarak çalışma niyetimiz var. Burada öğrendiklerimizi Türkiye'de uygulayabilmek için bir umudumuz var"

(Ali Atar/Stuttgart)

8- Türkiye'de ekim ayı ortalama sıcaklığı mevsim normallerinin altında kaldı

Sıcaklıklar, 15,3 dereceyle 1991-2020 yılları ortalamasının 0,3 derece altında gerçekleşti

Ekim ayında en yüksek sıcaklık 33,8 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 2,7 dereceyle Erzurum'da ölçüldü

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

9- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'ni ele alacak

Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık, İçişleri, Milli Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının 2027 yılı bütçeleri görüşülecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

10- Emtia piyasalarında faiz beklentileri metalleri baskılarken tarımsal ürünlerde fiyatlar yükseldi

Gümüş Enstitüsünün paylaştığı tahminlerde küresel gümüş talebinin bu yıl yüzde 5 azalarak 1,08 milyar onsa, sanayi talebinin de yüzde 3 düşüşle 640 milyon onsa gerilemesi öngörüldü

Uluslararası Enerji Ajansının yayımladığı Petrol Piyasası Raporu'nda küresel petrol arzının ekimde günlük 2,3 milyon varil artarak 105,4 milyon varile çıktığı bildirildi

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

11- Vietnam'da istiridyeden mücevhere uzanan incinin yolculuğu yıllar sürüyor

Ha Long Körfezi'nde deniz istiridyelerinde yetiştirilen ve oluşması beş yılı aşabilen inciler, kalitesine göre 5 bin dolara alıcı bulabiliyor

İnci Yetiştiriciliği Tanıtım Görevlisi Giang Huong:

"Ha Long Körfezi'nde üç inci çiftliğimiz var. Yıllık üretimimiz, takı yapımına uygun kalitede yaklaşık 200 ila 300 kilogram inci. ABD'ye, Avrupa'daki ve Asya'daki bazı ülkelere ihracat yapıyoruz"

(Kenan Irtak/Ha Long) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Güney Kore'nin sokak lezzetleri 121 yıllık pazarda yaşatılıyor

Dünyanın en gelişmiş teknoloji kentlerinden Seul'de tarihi dokusunu koruyan Gwangjang Pazarı, dumanı tüten kazanları ve burada pişirilen el yapımı lezzetleriyle biliniyor

Kore dizileri, dijital platformlardaki gastronomi belgeselleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla uluslararası alanda popülaritesini artıran pazarda ziyaretçiler, özellikle akşam saatlerinde banklarda omuz omuza gastronomi deneyimi yaşıyor

(Koray Taşdemir/Seul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Türkiye'de spor perakendesi sağlıklı yaşam ve değişen tüketim alışkanlıklarıyla büyüyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bora Çavuşoğlu:

"Spor markaları yalnızca performans veya kalite sunan markalar olmaktan çıktı. Aynı zamanda belirli bir yaşam biçimini temsil ediyorlar. Bu durum spor perakendesinin potansiyel müşteri kitlesini genişletiyor. Düzenli spor yapmayan ancak sportif giyim tarzını benimseyen tüketiciler de pazarın önemli bir bölümünü oluşturuyor"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA