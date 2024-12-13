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Rekabet Kurulu'ndan Google'a 2,6 milyar lira ceza

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Rekabet Kurulu, Google'a çevrim içi reklamcılık alanında rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle 2,6 milyar lira idari para cezası verdi. Soruşturma, Google'ın kendi ürünlerini kayırdığı iddiasıyla başlatılmıştı.

Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen reklamcılık soruşturması sonucunda şirkete 2,6 milyar lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc'ten oluşan ekonomik bütünlük hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın, şirketin, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetlerinde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik olduğu anımsatıldı.

"TAAHHÜTLER KABUL EDİLDİ, SORUŞTURMA SONLANDIRILDI"

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk olarak Google'ın, sahip olduğu çevrim içi video paylaşımı platformu YouTube envanterinin sadece kendi talep tarafı platformları (DSP) aracılığıyla satın alınmasına yönelik kısıtlama getirdiği ve YouTube reklamlarının bağımsız hizmet sağlayıcıları aracılığıyla doğrulanmasını ve ölçümlenmesini engellediği iddiaları incelendi. Bu iddia bakımından, nitelikli YouTube DSP'leri olarak tanımlanan üçüncü taraf DSP'lerin YouTube envanterine erişiminin garanti edilmesi yönünde sunulan taahhütler kabul edilerek soruşturma sonlandırıldı."

"REKABET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İNCELENDİ"

Açıklamada, şirketin dikey bütünleşik yapıda faaliyet gösterdiği çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerinde kendi ürünlerini kayırdığı belirtilerek, "Bu çerçevede, Google'ın kendi DSP'lerinden gelen envanter satın alma talebini kendi arz tarafı platformlarına (SSP) yönlendirdiği ve yayıncı reklam sunucusu aracılığıyla kendi SSP hizmetini (AdX) kayırdığı iddiaları da soruşturma kapsamında incelendi. Bu doğrultuda, Google'ın DSP ve yayıncı reklam sunucusu pazarlarındaki söz konusu faaliyetlerinin SSP hizmetleri pazarındaki rekabet üzerindeki etkileri ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

ŞİRKET YAYINCI REKLAM SUNUCUSU HİZMETLERİ PAZARINDA HAKİM KONUMDA

Şirketin DSP hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna karar verildiğine işaret edilen açıklamada, bu pazarda Google'ın kendi DSP'lerinden gelen envanter satın alma taleplerini SSP hizmetine ilettiği iddiası bakımından ihlal tespit edilmediği bildirildi.

Açıklamada, Google'ın yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Google'ın kendi SSP hizmetine haksız avantaj sağladığına, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğuna, bu nedenle Google'a 2 milyar 607 milyon 563 bin 963 lira idari para cezası verilmesine karar verildi. İhlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google'ın, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde üçüncü taraf SSP'lere kendi hizmetine uygulanan koşullardan daha az elverişli olmayacak koşulları sağlaması kararlaştırıldı."

Rekabet Kurulu'ndan Google'a 2,6 milyar lira ceza
Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTaş:

Bu Google ın sadece Türkiye deki reklamlardan 2 günde kazandığı para, çok komik…

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