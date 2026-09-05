İhracatçılara Finansman Kolaylığı: Reeskont Kredilerinde BSMV İstisnası Genişletildi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların finansman maliyetini düşürecek yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "İhracatın finansmanı noktasında en önemli politika araçlarının başında gelen 'Reeskont Kredi Programı'nda' uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnasının kapsamı genişletilmiştir" denildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ihracatçıların finansman maliyetlerini azaltmaya yönelik kararın detayları paylaşıldı. Açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ve kredilerin kapsamına ilişkin, "Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ticari bankalarca kullandırılan Reeskont Kredileri kapsamında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası uygulamaya alınmış, kısa vadeli reeskont kredilerinin yanında gerek Eximbank gerekse de ticari bankalarca kullandırılan uzun vadeli reeskont kredileri için de BSMV istisnası getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İHRACATIN FİNANSMANI POLİTİKA HEDEFLERİNİN BAŞINDA GELİYOR

İhracatçıların küresel piyasalardaki rekabet gücünün finansman imkanlarıyla doğrudan ilişkili olduğu vurgulanan açıklamada, bu doğrultuda iyileştirme tedbirlerinin hayata geçirilmeye devam edildiği belirtildi. İhracatçıların finansman imkanlarının artırılmasının, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı dış ticaret politika hedeflerinin başında geldiği aktarılarak, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından usul ve esasları belirlenen ve kaynak sağlanan Reeskont Kredi Programı ise ihracatın finansmanı anlamında en önemli politika araçlarından biri konumundadır" denildi.

REESKONT KREDİLERİNDE BİRÇOK İYİLEŞTİRME DEVREYE ALINDI

TCMB ile Ticaret Bakanlığı arasında oluşturulan çalışma grupları vasıtasıyla ihracatçıların taleplerinin sürekli değerlendirildiği ve iyileştirmelerin aşamalı olarak devreye alındığı kaydedilen açıklamada, son dönemde hayata geçirilen düzenlemelere ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Son dönemde reeskont kredisi finansman maliyeti oranlarının hesaplanmasında değişiklik yapılarak reeskont kredilerinin finansman maliyeti yüzde 23,95'e düşürülmüş, daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limiti 5 milyar liraya çıkarılmış, firma başına günlük limit 45 milyon liradan 60 milyon liraya arttırılmış, yabancı para cinsi ihracat reeskont kredisi limiti 5 milyon dolara yükseltilmiş ve toplam program bütçesi 1 milyar dolar olarak oluşturulmuş, reeskont kredilerinde döviz almama zorunluluğu kaldırılmış, yine reeskont kredilerinde net ihracatçı uygulaması yerine 'ihracatçı skoru' uygulamasına geçilmiş ve ilave döviz bozdurma zorunluluğu kaldırılarak ihracatçılarımızın finansmana ulaşma imkanlarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

"KISA VE UZUN VADELİ REESKONT KREDİLERİNİN TAMAMI BSMV İSTİSNASI KAPSAMINA ALINMIŞTIR"

Yapılan son düzenleme ile ise ticari bankalarca kullandırılan TCMB kaynaklı reeskont kredilerinde BSMV istisnası sağlanmış ve kısa vadeli kredilerin yanında uzun vadeli reeskont kredileri de istisna kapsamına alınarak önemli bir iyileştirme ihracatçılarımızın kullanımına sunulmuştur.

Böylece, bir taraftan reeskont kredilerinin hacmini artırarak daha fazla ihracatçımızın finansmana ulaşımını sağlarken diğer taraftan maliyetlerin düşürülmesi ve vergi yükünün azaltılması yoluyla ihracatçılarımızın finansman maliyetlerini aşağı çekmiş bulunuyoruz. İhracatçılarımızın rekabetçiliklerinin artırılması noktasında finansman imkanlarının geliştirilerek uygun koşullarda finansmana ulaşmalarını sağlamak Ticaret Bakanlığımız için en öncelikli çalışma alanlarının başında gelmektedir.

Finansmana ulaşım konusu tüm yönleriyle Ticaret Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte, bu kapsamdaki talepler ilk elden alınmakta, taleplere ilişkin hızlı ve etkili çözümler üretilmesi ve yeni mekanizmaların geliştirilmesi noktasındaki yoğun gayretlerimiz kesintisiz devam etmektedir. İhracatçılarımızın finansmana ulaşım imkanlarının güçlendirilmesine ve finansman maliyetlerinin düşürülmesine yönelik hayata geçirilen bu düzenleme dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA