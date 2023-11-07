Red Bull Dance Your Style Dünya finali Almanya'da düzenlendi

Red Bull Dance Your Style Türkiye'nin kazananı Volkan Arıcı'nın da aralarında bulunduğu, dünyanın farklı yerlerinden dansçıların yarıştığı dünya finalinin kazananı Güney Koreli dansçı Waackxxxy oldu.

Red Bull Dance Your Style Türkiye'nin kazananı Volkan Arıcı'nın da aralarında bulunduğu, dünyanın farklı yerlerinden dansçıların yarıştığı dünya finalinin kazananı Güney Koreli dansçı Waackxxxy oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hip Hop, popping ve house dans gibi sokak danslarının en iyisinin belirlendiği Red Bull Dance Your Style'ın Dünya Finali, 4 Kasımda Almanya, Frankfurt'ta gerçekleştirildi.

Red Bull Dance Your Style Türkiye'nin kazananı Volkan Arıcı'nın da aralarında bulunduğu, dünyanın farklı yerlerinden dansçıların yarıştığı dünya finalinin kazananı Güney Koreli dansçı Waackxxxy oldu.

Müsabakaların teke tek gerçekleştiği Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde Waacking dansçısı Waackxxxy ve Hollandalı dansçı Gio final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Dansçıların planlanmış koreografileri olmadan sürpriz müzikler eşliğinde mücadele ettiği yarışmada kazanan isim enerjik performansıyla seyircilerden tam not alan yetenekli dansçı Waackxxxy oldu.