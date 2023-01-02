Rcep, Yürürlüğe Girmesinin Üzerinden Geçen Bir Yılda Ticaret ve Bölgesel İşbirliği İçin Büyük Bir İtici Güç Oldu

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ticaret anlaşması, uygulanmaya başlamasının üzerinden geçen bir yılda bölgenin daha hızlı ekonomik iyileşmesine ve uzun vadeli büyümesi ile refahına zamanında bir destek sundu.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ticaret anlaşması, uygulanmaya başlamasının üzerinden geçen bir yılda bölgenin daha hızlı ekonomik iyileşmesine ve uzun vadeli büyümesi ile refahına zamanında bir destek sundu.

Dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan RCEP, bir yıl önce yürürlüğe girdi. RCEP, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'ne (ASEAN) bağlı 10 ülkenin yanı sıra Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı kapsıyor.

RCEP'e göre, bölgede ticareti yapılan tüm malların yüzde 90'ından fazlası nihayetinde sıfır gümrük tarifesine tabi olacak.

2022'nin ilk 11 ayında Çin'in diğer RCEP imzacı ülkeleriyle ticareti bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 11,8 trilyon yuana (yaklaşık 1,69 trilyon ABD doları) ulaştı ve Çin'in toplam dış ticaret değerinin yüzde 30,7'sini oluşturdu.

SES 1 (Çince): LAO ZHENGCHANG, Çin Demiryolu Nanning Büro Grup Limited Şirketi:

"2022 yılında Pingxiang İstasyonu, bir önceki yılın aynı dönemine göre 132 çift ve yüzde 13,9 artışla toplam 1.084 çift sınır ötesi tren gördü. Gelen ve giden mallar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 788.000 tona ulaştı. RCEP'in çok bariz bir destek rolü oynadığı söylenebilir."

Geçen yıl boyunca RCEP, ticaretin maliyetini düşürdü, endüstriyel zincirlerin entegrasyonunu kolaylaştırdı ve bölgedeki tüketicilere fayda sağladı.

2022'de Vietnam çarkıfelek meyvesi ve durian meyvesinin Çin pazarına girmesine izin verildi. Çin ve Vietnam'daki işletmeler yeni işbirliği fırsatlarını hevesle yakaladı.

Ağırlıklı olarak durian ve diğer meyvelerin ekimi ve işlenmesi ile uğraşan Vietnam'daki bir şirket, üretimini genişletti, 3.000 hektarlık durian bahçesi için yeni bir sözleşme imzaladı ve yeni fabrikalar kurdu.

SES 2 (Çince): BUİ THİ HAİ, Vietnam merkezli bir şirketin başkanı:

"Yalnızca durian işlersek, bir üretim hattı günde 24 ton işleyebilir. Yeni fabrikaya taşındık, dolayısıyla gereksinimleri kesinlikle karşılayabiliriz."

SES 3 (İngilizce): WİCHAİ KİNCHONG CHOİ, Tayland Kasikornbank'da Kıdemli Başkan Yardımcısı:

"RCEP aslında bölge ekonomisine kesinlikle refah getirecek olan sınır ötesi işbirliğinin çok iyi, çok mükemmel bir örneği."

SES 4 (İngilizce): ALEKSİUS JEMADU, Endonezya'daki Pelita Harapan Üniversitesi'nde Uluslararası ilişkiler gözlemcisi:

"RCEP çerçevesindeki ekonomik işbirliğinin ölçeği göz önüne alındığında, Endonezya'nın bu ticari işbirliğinin bir parçası olmasının iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum, çünkü Endonezya'nın ekonomik kalkınmasını iyileştirmek ve genel olarak ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma açısından bu bölgenin büyük ivmesinin bir parçası olmak için faydalanabileceği pek çok yatırım ve ticaret fırsatı var."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.

(XHTV)