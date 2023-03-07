Rapor: Çin Mahkemeleri Ülkenin Dışa Açılımını Desteklemek İçin Daha İyi Hizmet Verecek

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Yüksek Halk Mahkemesi (SPC) tarafından Salı günü yayımlanan bir rapora göre, Çin mahkemeleri yurtdışı bağlantılı konularda adalet sisteminin kapasitesini geliştirerek ülkenin yüksek düzeyli dışa açılımına daha iyi hizmet edecek.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Qinzhou Limanı'nda konteyner terminali görülüyor, 25 Şubat 2023. (Fotoğraf: Zhang Ailin/Xinhua)

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Yüksek Halk Mahkemesi (SPC) tarafından Salı günü yayımlanan bir rapora göre, Çin mahkemeleri yurtdışı bağlantılı konularda adalet sisteminin kapasitesini geliştirerek ülkenin yüksek düzeyli dışa açılımına daha iyi hizmet edecek.

14. Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden oturumunda görüşülmek üzere sunulan rapora göre, 2018'den 2022'ye kadar ülke genelindeki mahkemeler 95.000 yurtdışı bağlantılı ticari davayı ve 76.000 denizcilik davasını sonuçlandırdı.

Çin'de uluslararası ticari anlaşmazlıkları ele almak üzere son beş yılda toplam 10 özel mahkeme kuruldu.

Raporda, denizlere ilişkin konularda tarafsız, verimli ve şeffaf bir adalet sistemi sayesinde giderek daha fazla yabancı kuruluşun anlaşmazlıklarını çözmek için Çin mahkemelerini seçtiği belirtildi.

Öte yandan Çin Yüksek Halk Savcılığı'nın 14. Ulusal Halk Kongresi yıllık oturumuna sunduğu rapora göre, Çin'deki savcılık kurumları son beş yılda yabancılarla ilgili 20.000'den fazla ceza davasını ele alırken hem Çinli hem de yabancı tarafların meşru haklarını korumaya çalıştı.