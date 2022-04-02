-Ramazan'ın ilk gününde sıcak pide kuyruğu geleneği bozulmadı

DÜZCE - Düzce'de 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftarına dakikalar kala vatandaşlar fırınların önünde sıcak pide alabilmek için kuyruk oluşturdu.

Düzce'de 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk gününde iftara saatler kala vatandaşlar fırınlara akın etti. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle yasaklanan pide kuyrukları, bu sene yeniden serbest bırakıldı, fırınların önünde sıcak pide almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Pide kuyruğunda bekleyen Mehmet Gök isimli vatandaş, Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Gök, "Pidenin sıcak fırından çıkmasını beklemek o duyguyu yaşamak Bu kuyruklarda görmediğimiz dostlarla karşılaşmak onlarla sohbet etmekten ve bunun gibi şeylerle mutlu oluyoruz" dedi.

İftar saatini pide kuyruğunda beklemenin güzel olduğunu söyleyen Mehmet Türkmen ise "Ramazan hoş geldi, sefalar getirdi. Pide kuyrukları da oluştu. İftar saatini pide kuyruğunda beklemek güzel oluyor. Keyifli, zevkli. Pidenin çıkmasını da iftar saatini de kuyruklarda bekliyoruz. Bizim için çok güzel oluyor. Hem zaman geçiyor. Pidemi bu akşam erken almak gerekti. Yoksa kuyrukta son ana kadar bekliyor öyle alıyordum" diye konuştu.

"İftar sofralarına pidesiz oturulmuyor"

Uzun yıllardır Düzce'de fırıncılık yapan Ramazan Kurt da "Osmanlı'dan günümüze kadar gelen Ramazan Pidesi geleneğini anlatarak ide kuyruklarının dostları görmek için vesile olduğunu dile getirdi. Ramazan Kurt; "Türk Halkı Ramazan'a özel önem veren bir halktır. Osmanlı döneminden beri gelen bir gelenektir ramazan pidesi de. İftar sofralarına pidesiz oturulmuyor. Bir gelenekten kaynaklı olarakta Ramazana özel olarak bu geleneğin devam etmesi için pide üretiyoruz. İnsanlar geliyor biz burada kaynaşıyoruz. Fırın ve pide kuyrukları sayesinde yüzlerce arkadaşımız, dostumuz oluyor. Bu da örf ve geleneklerden kaynaklanıyor. Buda çok güzel bir geleneğimiz. Türkiye'de birçok şey değişti ama ramazan pidemiz ve pide kuyruklarımız değişmedi. Düzce'nin birçok noktasından gelen vatandaşlarımız oluyor. Sadece bu kuyruklara girip yaşlı insanlarla sohbet eden insanlar oluyor. Kahve için söylenen 40 yıllık hatır gibi bir şey pide kuyrukları da" şeklinde konuştu.