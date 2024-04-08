Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara fiyat etiketi denetimi
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara yönelik fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.
Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, tatlı, çikolata ve şekerleme üretimi ve satışı yapan iş yerlerini denetledi.
Ürünleri inceleyen ekipler, son kullanma tarihi ve fiyat etiketi kontrolü yaptı.
Ekipler, et ürünü satışı yapan iş yerleri ve lokantaları da denetledi.
Kırklareli ve Tekirdağ'da da İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.