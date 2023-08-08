Sivas'ın Gürün ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi. Raket isimli narkotik köpeği tepki verince yapılan aramada, 3 kişiye ait 3 paket içerisinde toplamda 7 kilo 428 gram esrar bulundu. Olayla ilgili olarak Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgulandı.

'Raket' uyardı, 7 kilo 428 gram esrar ele geçirildi

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Yazyurdu köyü Jandarma Karakolu önünde yapılan faaliyet esnasında Raket isimli narkotik köpeği 2 araca tepki verdi. Durdurulan araçlarda yapılan aramalar sonucu 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi. Aracın bagajında 3 ayrı pakete sarılmış olarak yakalanan kubar esrar, imha edildi. 2 araçta bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

"Sivas il Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 7 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen faaliyette, Gürün ilçesi Yazyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durdurulan 2 araca "Raket" isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 3 şahsa ait 3 paket içerisindeki toplam 7 kilo 428 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nca, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye yönelik olarak alınan tüm tedbirler artırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."