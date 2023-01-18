Rahatsızlığı nedeniyle ölen üniversite öğrencisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Edirne'de defnedildi. Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Edirne'de defnedildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Deniz Gökmen (24), rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gördü. Tedavisine rağmen hayatını kaybeden Gökmen için Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Babası Tamer ve annesi Müjgan Gökmen, taziyeleri kabul etti. Törene, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, siyasi parti temsilcileri ve Gökmen ailesinin yakınları katıldı. Deniz Gökmen'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaynak: AA / Güncel Edirne Cami Güncel Haberler

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