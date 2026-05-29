Putin: "AEB ülkeleriyle müttefiklik bağlarının derinleştirilmesi, Rusya için öncelikli"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan'da düzenlenen AEB Zirvesi'nde, Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle entegrasyonu derinleştirmeyi hedeflediklerini ve birlik içinde sanayi, tarım ile ticarette büyüme kaydedildiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi için Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleriyle müttefiklik bağlarının derinleştirilmesinin öncelikli olduğunu belirterek, "Avrasya coğrafyasında entegrasyon süreçlerini desteklemeye devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen AEB Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı'nda konuşma yaptı.

AEB'nin gelişmeye devam ettiğini dile getiren Putin, Birlik kapsamındaki işbirliğinin her alanda genişlediğini söyledi.

Putin, "AEB'de toplam sanayi üretimi yüzde 1,6, tarım üretimi yüzde 4,6 ve inşaat sektörü yüzde 4,2 oranında artış gösterdi. Ekonomik sektörlerin çoğunda büyüme gözlemleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Örgüt üyeleri arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 95 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Putin, "Ülkelerimiz arasındaki ödemelerin neredeyse tamamı ulusal para biriminde yapılıyor. Böylece karşılıklı ihracat ithalat ödemeleri, dış etkenlerden ve küresel pazarlardaki olumsuz eğilimlerden korunuyor." dedi.

AEB'in diğer ülkeler ve örgütlerle işbirliğine açık olduğuna işaret eden Putin, "AEB'in tüm üye ülkeleriyle müttefiklik bağlarının derinleştirilmesi, Rusya için öncelikli. Avrasya coğrafyasında entegrasyon süreçlerini desteklemeye devam etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
