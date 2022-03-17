Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı Gazi Üniversitesi'ndeki amfiye verildi

ANKARA - Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1 nolu amfisine Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı verilirken, 2 nolu amfiye ise Prof. Dr. Ningur Noyanalpan'ın adı verildi.

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yönetimi, fakültedeki iki amfiye bilim adına çalışmalar yapmış olan iki profesörün adını verdi. Fakültede düzenlenen törenle 1 nolu amfiye Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın, 2 nolu amfiye ise fakültenin kurucu dekanı Prof. Dr. Ningur Noyanalpan'ın adı verildi. Törene Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın yanı sıra üniversite ve fakülte yönetimi, birçok STK temsilcisi ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yıldız, 1984 yılında Gazi Üniversitesi'ne öğrenci olarak geldiğini, o günden beri Gazili olduğunu ifade etti.

"Üniversitemize çok önemli hizmetler vermiş hocalarımızın adını verdik"

Vefalı olmak anlamında üniversitedeki birçok noktaya üniversite için çok önemli hizmetler vermiş kişilerin adını verdiklerini açıklayan Yıldız, "Vefalı olmak bağlamında birçok binamıza, salonumuza, amfimize üniversitemize çok önemli hizmetler vermiş hocalarımızın adını verdik. Aziz Sancar hocamız gibi Gazi Üniversitesinde çok önemli bir isim özellikle eczacılık alanında yıldız bir isim Ningur hoca. Hocamız da yüksekokuldan fakülteye dönüşümünde eczacılık fakültemizde 12 yıl hizmet etmiş, fakülteleştirmiş, buranın alt yapısını kurmuş, birçok konuda damgasını vurmuş hocamız. Karşımızdaki amfiye de hocamızın adını veriyoruz" diyerek duygularını paylaştı. Yıldız, Sancar'ın adının verildiği amfinin kendisi için önemli bir yeri olduğunu anlattı.

Törende Ankara Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. Taner Ercanlı, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ningur Noyanalpan birer konuşma gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından kurdeleler kesilerek Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1 nolu amfisine Prof. Dr. Aziz Sancar'ın, 2 nolu amfiye ise Prof. Dr. Ningur Noyanalpan'ın adı verildi.