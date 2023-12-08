Prematüre doğan bebeklerin hayata tutunması için çalışıyor

Adana'da prematüre olarak dünyaya gelen Muhammed Serhat Durmuşoğlu, bütün zorluklara rağmen hayata tutunarak tıp fakültesini kazandı. Şu anda son sınıfta okuyan Muhammed, kendisi gibi prematüre doğan bebeklere intörn doktorluk yapıyor.

Prematüre doğduğu hastanede bebeklerin hayata tutunması için çalışıyor

Doktorlar yaşaması 'Zor' dedi, hayata tutunup doktor oldu

Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Muhammed Serhat Durmuşoğlu:

"Benim gibi doğan bebeklerle ilgilenmek hayalimdi"

ADANA - Adana'da 28 haftalık 1 kilo 300 gram dünyaya gelen ve doktorların yaşaması zor dediği Muhammed Serhat, bütün zorluklara rağmen hayata tutundu ve tıp fakültesini kazandı. Şuanda son sınıfta okuyan Muhammed, kendisi gibi prematüre doğan bebeklere intörn doktorluk yapıyor.

Yasemin ve Hakan Durmuşoğlu çiftinin evlatları Muhammed Serhat 23 Kasım 1999 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 28 haftalık 1 kilo 300 gram dünyaya geldi. Doktorların yaşaması zor dediği ve 1 ay kuvözde kalan Muhammed, bütün zorluklara rağmen hayata sıkı sıkı tutundu ve 6 sene önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

Son sınıfta okuyor

Şuanda son sınıfta okuyan ve intörn doktorluk yapan Muhammed Serhat, mezun olduktan sonra da çocuk hastalıkları üzerine uzmanlaşmayı planlıyor. Şuanda da hastanenin prematüre yeni doğan bölümünde intörn doktorluk yapan Muhammed, kendisi gibi doğan bebekler ile ilgileniyor ve onların hayata tutunmasını sağlıyor.

"Prematüre bebekleri takip ediyoruz"

Muhammed Serhat Durmuşoğlu, "Prematüre doğmak kesinlikle bir engel değil. Prematüre doğan çocuklar gayet sağlıklı olabilirler ve ilerde hiçbir sıkıntıda yaşamaya bilirler. Burada prematüre bebekleri takip ediyoruz. Bir sıkıntıları olduğunda onlara erken müdahale etmeye çalışıyoruz. Hemşirelerimiz ve mesai arkadaşlarımız gerçekten bu konuda elinden gelen her şeyi fazlasıyla yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Doktor olmak hayalimdi"

Doktor olmayı hep hayal ettiğini anlatan Durmuşoğlu, "Tıp fakültesi kazanmak hayalimdi. Ben prematüre doğduğum için benim gibi doğan çocuklara destek olmak, yanlarında olmak ve onlarla ilgilenmek hayalimdi. Gerçekten çok mutluyum bulunduğum yerden. Şuan bulunduğum hastanede çocuklarla ilgilenmek hoşuma gidiyor" dedi.

"28 haftanın altındaki bebekler çok riskli"

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş ise prematüre doğmanın herhangi bir engel teşkil etmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bizim açımızdan 28 haftanın altındaki bebekler çok daha riskli. Neredeyse 10 bebekten 1 tanesi prematüre olarak doğuyor. Serhat da 28 haftalık olarak doğmuş bir prematüre bebeğimiz. Tabi 28 haftalık bebeklerde de bazı sorunlar olabilir ama bazılarında da hiçbir sorun olmadan taburcu oluyor. Serhat da onlardan bir tanesi gördüğünüz gibi, başarılı bir şekilde 6. sınıfta şuanda. Bölümümüzde de çalışıyor."