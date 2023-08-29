"Portraits of the Ocean" sergisinin ön gösterimi Tanzanya'da yapıldı

Zanzibar'a bağlı Tumbatu Adası'nda yaşayan 40 kadının ürettiği eserler, Tanzanya'da izlenime sunuldu.

Umut Sensin Derneği projesi kapsamında hazırlanan "Portraits of the Ocean" sergisinin ön gösterimi, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliği'nde yapıldı.

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada farklı bir projeye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Umut Sensin Derneğinin, Tanzanya'daki ortağı RIE (Research Implementation Effect) ile İtalyan ve Türk sanatçılar eşliğinde bir Japon sanatını Zanzibar Unguja Tumbatu adasındaki 40 hanımefendiye öğrettikleri bir projeden bahsediyoruz." dedi.

Başta Japonya olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinde de bilinen, balık baskısı sanatıyla üretilen 50'den fazla eserin sergilendiğini aktaran Güllüoğlu, Tumbatu'daki insanların gelirinin yükseltilmesi ve balıkçılığın geliştirilmesinin projenin hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

Serginin ön gösterimini büyükelçilikte yapmayı teklif ettiğini dile getiren Güllüoğlu, "Projenin esas sergisi 31 Ağustos'ta Zanzibar Stone Town'da olacak. Bu aslında tam bir kalkınma projesi. İnsanlara meslek öğretiliyor. Bir deyiş vardır 'Balık verme, balık tutmayı öğret.' diye. Burada da aslında balık üzerinden bir sanatın öğretilmesi hedeflenmiş." değerlendirmesinde bulundu.

"Sivil toplumumuz adına güzel ve etkili bir proje"

Mehmet Güllüoğlu, eserlerin Gyotaku sanatını öğrenen Tumbatulu kadınlar tarafından yapıldığını vurgulayarak şunları aktardı:

"Aramızda sanatı öğrenenlerin bir temsilcisi vardı. Bu sanatı çocuklarına ve gelecek nesillere aktarmak istediklerinden bahsetti. Aslında balıkçılıkla çok daha fazla gelir kazanabilecek bir ada. Buralardan elde edilecek gelirle daha modern balıkçı tekneleri almayı ve ada halkının gelirini iyileştirmeyi hedefliyorlar. Bence sivil toplumumuz adına güzel ve etkili bir proje."

Daha önce birçok sivil toplum kuruluşunda hem gönüllü hem de yönetici olarak görev aldığını belirten Güllüoğlu, "Sivil toplum kuruluşları toplumların birbiriyle kaynaşması ve etkileşimi için önemli." diye konuştu.

Güllüoğlu, projeye odaklanmanın önemine dikkati çekerek, "Bazen bir kişinin veya küçük bir topluluğun hayatını değiştirmek milyonlarca insana ulaşmaktan daha etkili olabiliyor. Bu anlamda bugünkü proje de belki çok büyük bir alanı kapsamıyor ama Tumbatu Adası'ndaki insanların hayatını değiştirmesi anlamında umarım olumlu etkileri olacak." ifadelerini kullandı.

"Afrika aslında çok zengin bir kıta"

Afrika'da insanların hayatını olumlu anlamda değiştirecek, ekonomik, kültürel katkılar sağlayacak projelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, şöyle devam etti:

"Afrika aslında çok zengin bir kıta, Tanzanya çok zengin bir ülke. Sergide gördüğünüz balıkların hepsi burada çıkan balıklar. Bu zenginliği farklı yollarla dünyayla paylaşabiliyorsanız daha anlamlı. Bu faaliyet, Gyotaku sanatının sadece bir Uzak Doğu sanatı olarak değil, Afrika'daki Tanzanya'daki balıkların dünyaya tanıtılması anlamında da umarım faydalı olacaktır."

Gülloğlu, projede görev alanlarla gönüllüleri tebrik ederek, büyükelçilik olarak projeye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarının altını çizdi.

"Son derece yenilikçi bir düşünce"

İtalya'nın Darüsselam Büyükelçisi Marco Lombardi, Samaki Art Project'in çok iyi bir çalışma olduğunu belirterek, "Bir Türk organizasyon İtalyan bir sanatçıyı, Japon balık baskı sanatı üzerine uzmanlaşmış Elena Di Capita'yı ağırlıyor. Bu son derece yenilikçi bir düşünce." dedi.

Türkiye'nin de İtalya'nın da kültüre çok önem veren ülkeler olduğunu dile getiren Lombardi, şunları kaydetti:

"Eserleri gördüm. Çok hoşlar. Tanzanyalı arkadaşlarla birlikte yapılmış çalışmalar. Tüm dünyada değer gören bu sanatı geliştirmek ve eğitimini vermek için çalışmalar yapılmış. Tanzanyalı dostlarımızın da bu sayede şartlarını iyileştirmek için bir imkan bulabilecek olması sevindirici."

"Hedefimiz adayı kuzeyin yıldızı yapmak"

Proje ekibinden Rumeysa Öztel, Umut Sensin Derneğinin 2019'dan bu yana çocukları ve kadınları merkezine alarak Zanzibar Unguja, Tumbatu ve Tanzanya anakarada sosyal ve iktisadi kalkınma projeleri yürüttüğünü söyledi.

Tumbatu'da yaşayan halkla bire bir görüşmelerle adanın ihtiyaçlarını belirleyerek çalışmalara başladıklarını aktaran Öztel, "Adada yaşam koşullarını iyileştirebilmek için neler yapmamız gerektiğine hep birlikte karar verdik." dedi.

Öztel proje kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi vererek, "Henüz Tumbatu'nun balıkları dünyayı dolaşmaya başlamamışken tam donanımlı ilk teknemizin siparişini vermek için gün sayıyoruz. Hedefimiz 2025 yılının sonuna kadar adada bulunan tam donanımlı tekne sayısını beşe çıkarmak ve adayı kuzeyin yıldızı yapmak." ifadesini kullandı.

Mehmet Güllüoğlu'nun eşi Şule Güllüoğlu ile hazır bulunduğu etkinliğe, Endonezya, Fas, Güney Kore, Mısır, Japonya ve ABD'nin diplomatik misyon temsilcileri ve eşleri de katıldı.

Proje hakkında

Umut Sensin İnsani Yardım Derneği tarafından 2022'de hayata geçirilen "Samaki Art Project", sanatın iyileştirici gücü sayesinde problemlere kreatif bir şekilde dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında, adada yaşayan 40 kadın, kurulan sanat atölyesinde, eski bir Japon balık baskı sanatı olan Gyotaku'yu öğrendi. Sanatçı Şule Yavuzer'in koordinatörlüğünü yaptığı atölyede, İtalyan Gyotaku sanatçısı Elena Di Capita, kadınlara 21 gün eğitim verdi. Sergide, atölye çalışmaları sonucunda üretilen eserlerden oluşan seçki yer aldı.

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliği, Zanzinbar Kültür Bakanlığı ve Zanzibar Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen sergi, ön gösterimin ardından 31 Ağustos-2 Eylül'de Emerson Hurumzi Hotel Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Sergiden elde edilecek gelirle Tumbatu Adasındaki balıkçılık faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve böylece adanın ekonomisine katkı sunulması hedefleniyor.