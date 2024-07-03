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Polis memurunun bayrak hassasiyeti büyük takdir topladı

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Konya'da görev yapan bir polis memurunun düşen Türk bayrağını öperek yerine astığı anlara ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntü beğeni topladı.

Konya'da görev yapan bir polis memuru, düşen Türk bayrağı görünce hemen geri döndü ve bayrağı kaldırdı. Polis memurunun öperek bayrağı yerine astığı anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da paylaşılan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, polis memurunun bir otelden çıkarken kapıda asılı Türk bayrağının yere düştüğü görülüyor. Daha sonra polis memuru bayrağın düştüğünü fark ederek giriş kapısına yöneliyor ve bayrağı yerden alıp 3 defa öptükten sonra görevliye vererek tekrar yerine asılmasını sağlıyor.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜR ETTİ

Emniyet müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teşkilatımızın şanlı bayrağımıza olan hassasiyetini bir kez daha gösteren mesai arkadaşımıza Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Alkan Karaoglu:

Tebrik ederim, Türk polisine yakışan bir hareket, bizim insanımız kadar bayrağına düşkün başka bir millet yoktur, bayrak namustur, bayrak anadır, bayrak vatandır, ne mutlu türküm diyene

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