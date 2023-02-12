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POLİS MEMURU, DEPREMDE YIKILAN BİNADA MAHSUR KALAN KEDİYİ KURTARDI

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da büyük hasar gören ve boşaltılan binada mahsur kalan "Pamuk" adlı kedi, bir polis memuru tarafından kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da büyük hasar gören ve boşaltılan binada mahsur kalan "Pamuk" adlı kedi, bir polis memuru tarafından kurtarıldı.

Depremde büyük hasar gören ve yıkılmak üzere olan Adıyaman Ali Taşı Mahallesi Menekşe Sokakta ekipler kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bu sokakta önce, 8 katlı binanın 2'nci katında oturan Özlem Yılmaz'ı enkaz altından sağ çıkaran ekipler, hemen karşısındaki Nur Apartmanının camında miyavlayan kediyi görüldü.

Polis memurlarından Şükrü Tosuncu kepçe yardımıyla yıkılmak üzere olan binanın 2.katının penceresinden içeriye girip kediyi kurtardı.(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman kedi Güncel Haberler

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