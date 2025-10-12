Haberler

Polis Kılığındaki Dolandırıcılar Ankara'da Yakalandı

Polis Kılığındaki Dolandırıcılar Ankara'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, 66 yaşındaki bir vatandaşı 250 bin dolar dolandırdı. Operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin dolandırıcılık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

ANKARA'da telefonla aradıkları kişiyi kendilerini polis olarak tanıtıp 250 bin dolar dolandıran 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakaladı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 66 yaşındaki kişiyi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada, şüphelilerin bu kişiyi 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, paralarınızı devlet inceleyecek, banka çalışanlarına operasyon yapılacak. Paralarınızı dolara çevirip kapıya gelen görevliye verin, devlet güvencesinde olacak' diyerek ikna edip 250 bin dolarını aldıkları tespit edildi. Kiraladıkları araçla kaçmaya çalışan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda ele geçirilen para sahibine iade edildi. Şüphelilerin binaya girip paraları alma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mısır'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Dünyanın gözü Mısır'daki zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
Rojin'in babasından Adli Tıp raporu sonrası kritik çağrı: Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun

Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA bulunan Rojin'in babasından çağrı
Trump'ın tarife kararıyla piyasa çöktü, ünlü kripto milyoneri lüks aracında ölü bulundu

Trump'ın kararıyla piyasa çöktü, ünlü kripto milyoneri ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li Feti Yıldız'dan ünlü isimlerle ilgili çok konuşulacak mesaj: Nutuk atmaya kalkarlarsa...

Ünlülere operasyon gündemdeyken MHP'nin ağır topu ateşe benzin döktü
Trump'ın tarife kararıyla piyasa çöktü, ünlü kripto milyoneri lüks aracında ölü bulundu

Trump'ın kararıyla piyasa çöktü, ünlü kripto milyoneri ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.