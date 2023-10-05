Ankara'nın Polatlı ilçesinde 4 yaşındaki Muhammed Bilal Ergenli'ye çarparak ölümüne neden olan minibüs sürücüsü Ö.T. polis ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı yerde yakalandı.

Polatlı'da 4 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan minibüs sürücüsü yakalandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 4 yaşındaki Muhammed Bilal Ergenli'ye çarparak ölümüne neden olan minibüs sürücüsü Ö.T. polis ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı yerde yakalandı.

Polatlı'da annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Muhammed Bilal Ergenli'ye çarparak ölümüne sebep olan minibüs sürücüsü Ö.T. polisin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı. Dün akşam saatlerinde Gülveren Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde annesiyle birlikte dolmuştan inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan Ergenli, aşırı süratli olduğu belirtilen minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ö.T. ise olay yerinden kaçtı.

Sürücü Ö.T. saklandığı yerde yakalandı

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından gün boyunca incelenen kamera kayıtları sonrası minibüs sürücüsünün Ö.T. olduğu tespit edildi. Ö.T. yapılan operasyonla saklandığı yerden yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA