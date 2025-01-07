Piyanist Tuluyhan Uğurlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Uğurlu, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın Şam'da devrik Beşşar Esed rejimi ve müttefiklerinin harabeye çevirdiği Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Harasta ve Cobar mahallelerindeki yıkımın izlerini havadan görüntülediği "Şehrin Hayaleti" fotoğrafını seçen Uğurlu, "Doğu Guta'da yaşanan dramı insanlar anlatamıyor bile. Bir tarafta bir koruma, kollama varken diğer tarafta insanlar ıstırap ve acı içinde, hardal gazlarıyla öldürüldü. Bu fotoğraf da Esed'in yapmış olduğu zulmün en belirgin fotoğraflarından olmuş." dedi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in Kanada'nın Toronto kentindeki Lakefront Promenade Park'ta bir tilki ile farenin karşılaştığı anı yansıtan "Zor İmtihan" fotoğrafını seçen Uğurlu, "Burada hakikaten konuşuyor gibiler. Dünyanın hali hakkında sohbet ediyor olabilirler. Fotoğraf çok iyi yakalanmış" değerlendirmesinde bulundu.

Uğurlu, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in G7 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'ın, görüşmek ve selamlamak için "G7 Yüksek Düzeyli Oturumu"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına geldiği anı gösteren "Dış işleri" adlı fotoğrafı seçti.

"Burada oy verdiğim kişi aslında Joe Biden. Sayın Biden, Türk milletini temsil eden Cumhurbaşkanının karşısında nasıl durması gerektiğini çok iyi biliyor." diyen Uğurlu, "Ancak böyle 'hazır ol'da durulur. O yüzden bunu seçiyorum. Onlar oturuyordu, biz ayaktaydık devamlı. Şimdi tersi oluyor." ifadelerini kullandı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Himanshu Sharma'nın Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde bulunan Pushkar Çölü'nde, esneyen bir deve ile gün batımında kızıllaşan güneşin oluşturduğu ilginç görüntüyü seçen Uğurlu, "Bu deve, mehtabı sanki ağzının içine almış. Çok sanatsal bir fotoğraf." dedi.

Uğurlu, "Spor" kategorisinde ise Samır Jordamovic'in Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20. yılı dolayısıyla köprünün çevresinde düzenlenen etkinliklerden "Gece Atlayışı" görüntüsünü seçti.