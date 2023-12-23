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Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi Zonguldak'taki ailesine verildi

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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) şehadet haberi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) şehadet haberi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki ailesine ulaştı.

Şehidin, Sarıkorkmaz Mahallesi Okul Sokak'ta yaşayan annesi Miyase, eşi Seda Yazıcı (27) ve kardeşlerine şehadet haberi yetkililerce verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akca ve ilçe protokolü de aile fertlerine başsağlığı diledi.

Öte yandan şehadet haberinin ardından sokak sakinleri de evlerinin pencere ve balkonlarına Türk bayrağı astı.

10 kardeşinin olduğu, babası Salih Yazıcı'nın 2005 yılında vefat ettiği, eşinin ise 4 aylık hamile olduğu öğrenilen şehit İsmail Yazıcı'nın cenazesinin Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde defnedilmesinin planlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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