Son dakika haberleri! Pınar Gültekin davasında 12'nci duruşma (3) - Haberler

ADLİ TIP: PINAR'IN YANGINA MARUZ KALDIĞI SÜRE BELİRLENEMEZ

Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı ile suç delillerini gizleyerek, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılandığı davanın 12'nci duruşması görüldü. Duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca gönderilen rapor okundu. Raporda, Pınar Gültekin'in yangına maruz kaldığı sürenin ve ölüm saatinin ne zaman olduğunun belirlenemeyeceğine yer verildi. Duruşma savcısı Nevzat Demir, esasa ilişkin mütalaasında Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Cemal Metin Avcı, Mertcan Avcı ve avukatların savunmalarının ardından duruşmaya yarım saat ara verdi. Aradan sonra mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı için ise adli kontrol şartı yükümlülüklerinin uygulanmasına karar verip, duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

Cavit AKGÜN- Fırat AKAY/ MUĞLA,