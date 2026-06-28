İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Lübnan'da kısmı istikrar ve bazı ekonomik açılımlar elde edildi"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin mutabakat zaptına atıfla, Lübnan'da kısmi istikrar ve ekonomik açılımlar gibi başarılar elde edildiğini söyledi. Ayrıca ulusal bütünlüğün düşman hedeflerine karşı en büyük engel olduğunu vurguladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve konuya ilişkin mutabakat zaptında yer alan maddeye atıfla, "Lübnan'da kısmı istikrar ve bazı ekonomik açılımlar gibi çeşitli alanlarda başarılar elde edilmiştir." dedi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Hazreti Masume Türbesi Vakfı Başkanı Seyyid Muhammed Saidi ile Kum kentinde görüştü.
Görüşme sırasında Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve konuya ilişkin mutabakat zaptında yer alan maddeye atıf yaparak, "Lübnan'da kısmı istikrar ve bazı ekonomik açılımlar gibi çeşitli alanlarda başarılar elde edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Pezeşkiyan ayrıca, karşılaşacakları her senaryoya karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyleyerek, ulusal bütünlüğün "düşmanın" hedeflerine ulaşmasındaki en büyük engel olduğunu belirtti.