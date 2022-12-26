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Petra antik kentinde sel: Turistler tahliye edildi

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- Petra antik kentinde sel: Turistler tahliye edildi Ürdün'de etkili olan şiddetli yağışlar Petra antik kentinde sele neden olurken, bölgede bulunan turistler hızla tahliye edildi.

- Petra antik kentinde sel: Turistler tahliye edildi

AMMAN - Ürdün'de etkili olan şiddetli yağışlar Petra antik kentinde sele neden olurken, bölgede bulunan turistler hızla tahliye edildi.

Ürdün'ün güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar Petra antik kentinde sele neden oldu. Kentte bulunan çok sayıda turist tahliye edildi. Petra Kalkınma ve Turizm Bölgesi Otoritesi, antik kenti ziyarete kapattı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ise, Lut Gölü ile Akabe şehir arasındaki yolu güvenlik gerekçesiyle geçici süre kapatma kararı aldı. Maan kentinde sel nedeniyle bir otobüsün devrilmesi sonucu ise 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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