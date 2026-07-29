Peru Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi

Peru'nun Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Peru Milli Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Elçilik konutundaki resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Luz Betty Caballero Morales, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, İstiklal Marşı ile Peru milli marşının okunmasıyla başladı.

Gümrükçü, Peru'nun ekonomik alanda henüz tam anlamıyla değerlendirilememiş büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 650 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Gümrükçü, bu rakamın daha da yukarı taşınabileceğini vurguladı.

Gümrükçü, Peru'da faaliyet gösteren tanınmış Türk şirketlerinin başarılarının diğer yatırımcılar için güçlü ve teşvik edici örnekler oluşturduğunu belirterek, daha fazla Türk şirketinin Peru'ya yatırım yapacağına ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artacağına inandığını söyledi.

Türkiye ile Peru arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi ilişkilerin geleceğinin bugüne kadar elde edilen başarıların da ötesinde çok daha parlak olacağına inandığını dile getiren Gümrükçü, Türk Hava Yollarının yakında başlayacak Lima seferleri sayesinde iki ülke arasındaki coğrafi mesafenin önemini giderek yitireceğini kaydetti.

Peru'nun Ankara Büyükelçisi Luz Betty Caballero Morales ise Peru'nun bağımsızlığının 205. yıl dönümünü kutladıklarını, Türkiye'de büyükelçi olarak görevinde kutladığı ilk milli gün olduğunu belirtti.

Görevinin ilk aylarında, coğrafi uzaklığa rağmen Peru ile Türkiye'yi birbirine yakınlaştıran birçok ortak yön bulunduğunu görme fırsatı yakaladığını ifade eden Caballero Morales, Peru'nun Amerika kıtasındaki kadim uygarlıklardan birinin beşiği olduğunu, Türkiye'nin ise dünyanın bu bölgesinde köklü medeniyetlerin doğduğu topraklardan biri olduğunu söyledi.

Caballero Morales, Peru-Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin her geçen gün güçlendiğine dikkati çekerek, "İkili ticaret hacmi ve yatırımlardaki istikrarlı büyüme, Türkiye'yi Peru açısından önemli bir ortak haline getirmiştir. Türk mücevher sektörüne değer katan Peru altını ile çinko, kakao ve avokado başta olmak üzere Peru ürünleri bu pazarda giderek daha fazla yer edinmektedir." ifadelerini kullandı.

Peru'nun Latin Amerika'nın lojistik merkezi olma ve Asya pazarlarıyla ticaretini daha düşük maliyetlerle güçlendirme stratejisinde önemli ilerleme kaydettiğini belirten Büyükelçi Caballero Morales, şunları kaydetti:

"Büyükelçiliğimiz, ticaret ve yatırımlarımızı geliştirmek, daha fazla Türk vatandaşının Peru'yu ziyaret ederek dünyanın yedi harikasından biri olan Machu Picchu'yu görmesini ve aynı zamanda kültürel zenginliğimizin ve çeşitliliğimizin simgesi olan Peru mutfağını keşfetmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir."

Kaynak: AA