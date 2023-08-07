Her yıl gökyüzünde en çok merakla beklenen olaylardan bir tanesi de hiç kuşkusuz Perseid meteor yağmuru oluyor. Bu yıl Perseid meteor yağmuru 17 Temmuz itibarıyla başlamış durumda. 24 Ağustos tarihine kadar devam edeceği düşünülen 2023 Perseid gök taşı yağmurunun 12-13 Ağustos tarihlerinde en yüksek seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Her yıl gökyüzünde en çok merakla beklenen olaylardan bir tanesi de hiç kuşkusuz Perseid meteor yağmuru oluyor. Temmuz ayı ortalarında başlayan yağmur, parça akımının konumuna göre 9-14 Ağustos arasında zirveye ulaşıyor. Perseid gök taşı yağmurunun zirve yapmasına sayılı günler kala, en çok gök taşının görüleceği tarih de netleşmeye başladı.

Perseid meteor yağmuru ne zaman başlayacak?

Bu yıl Perseid meteor yağmuru 17 Temmuz itibarıyla başlamış durumda. 24 Ağustos tarihine kadar devam edeceği düşünülen 2023 Perseid gök taşı yağmurunun 12-13 Ağustos tarihlerinde en yüksek seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteor yağmuru sırasında karanlık bir gökyüzünde genellikle saatte 100'e yakın gök taşının görülebilmesi bekleniyor. Bu gökyüzü olayına tanık olmak isteyenlerin şehirden çıkıp, ışık kirliliğinden uzakta bir yere gitmeleri gerektiğini de hatırlatmakta fayda var.

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Dünya'da Perseid yağmurunun en yoğun olarak ise 13 Ağustos Pazar günü sabaha karşı 04.00 civarında olacağını söyleyelim. Bu yüzden 12 Ağustos Cumartesi gecesinin geç saatlerden 13 Ağustos Pazar günü günü ilk ışıklarına kadar olan sürede çok güzel bir meteor şovu izleyebilirsiniz.

Tüm Kuzey Yarım Küre tarafından rahatlıkla izlenecek olan Perseid meteor yağmuru ülkemizden de çıplak gözle takip edilebilecek. Nadiren Güney Yarım Küre'den de gözlenebilen gök taşı yağmurunda güneye doğru inildikçe gök taşlarının sanki yukarı doğru hareket ediyormuş gibi göründüğü notunu da verelim.

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşan Perseid gök taşı yağmuru, her sene bizlere oldukça güzel manzaralar bırakıyor. Bu sene de meteor yağmurunun hafta sonuna denk gelmesi ile izleyici sayısı da artacaktır.

Ülkemizde Perseid yağmurunu izlemek için çeşitli bölgelerde etkinlikler de düzenlenecek. Peki siz Perseid gök taşı yağmurunu izlemeyi düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.