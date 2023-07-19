Pentagon'da Güvenlik İhlali: Hassas Bilgiler Yanlış Adrese Yönlendirildi

ABD istihbaratında önemli bir güvenlik ihlali yaşandı. Pentagon tarafından hazırlanan yüz binlerce e-posta, yazım hatası nedeniyle farklı bir e-posta adresine yönlendirildi ve hassas bilgilerin açığa çıkmasına neden oldu.

ABD istihbaratında oldukça önemli bir güvenlik ihlali yaşandı. Pentagon tarafından hazırlanan yüz binlerce e-posta, yazım hatası yanlışı nedeniyle farklı bir e-posta adresine yönlendirildi. Bu durum ise son derece hassas bilgilerin açığa çıkmasına neden oldu.

Pentagon, gizli bilgileri 10 yıldır e-posta üzerinden gönderiyor

ABD basınında ortaya çıkan yeni belgelere göre, Pentagon'da yaklaşık 10 yıldır dikkat çeken bir hata meydana geliyor. Askeri belgeleri e-posta üzerinden gönderirken ".MIL" alan adı yerine Mali'nin uzantısı olan ".ML" adresine gönderildiği ifade edildi.

Pentagon'daki belgeleri yanlış adrese gönderen kişiler, oldukça büyük bir istismarata sebep verdi. Mali'nin ülke alan adının yönetiminden sorumlu internet girişimcisi olan Johannes Zuurbier şimdiye kadar durumun herhangi bir sızıntıya yol açmadığını ifade etti.

24342342342

ABD'yi sorunu ele almaya teşvik etmek amacıyla Zuurbier, Ocak ayından bu yana yanlış yönlendirilmiş e-postaları topladı. Şu anda Pentagon'dan 100 binden fazla e-posta aldığını belirten girişimci, sözleşmesinin yakında sona ereceğini söyledi.

Zuurbier'den sonraki yönetim ise Rusya ile yakın bağları olan Mali hükümetine geçecek. Yani ".MIL" yerine ".ML" adresine gönderilen e-postalar doğrudan Rusya hükümeti tarafından görülebilecek.

E-postaların büyük bir kısmı spam'den oluşurken, bazı mesajlar ABD askeri personeli ve aileleriyle ilgili hassas bilgileri içeriyor. Bunlar arasında diplomatik belgeler, vergi iadeleri, şifreler, seyahat bilgileri ve tıbbi veriler yer alıyor.

Pentagon sözcülerinden Tim Gorman sorunu kabul etti ve ulusal güvenlik bilgilerinin ifşa edilmesini ciddiye aldıklarını söyledi. Bununla birlikte ".ML" alan adına gönderilen e-postaların otomatik olarak engellenmesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.