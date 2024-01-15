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Pendik'te Perde İmalatı Yapan İş Yerinde Yangın Çıktı

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Pendik'te bulunan bir perde imalatı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

PENDİK'te perde imalatı yapan iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 3 katli binanın giriş katındaki perde imalatı yapan iş yerinde çıktı. Belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralananın olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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