Pendik'te asker eğlencesi yapan gruba para cezası

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, PENDİK'te dün akşam saatlerinde, alt geçitte yolu kapatarak asker eğlencesi yapan grup, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerden kimliği tespit edilerek gözaltına alınan bir sürücüye 7 bin 862 lira para cezası kesildi.

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir alt geçitte, dün saat 22.00 sıralarında asker eğlencesi yapan bir grup yolu kapattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, araç plakasından sürücüyü tespit etti. B.S. isimli sürücü, kısa sürede yakalandı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanununun ilgili 5 ayrı maddesi uyarınca toplam 7 bin 862 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücü B.S. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.