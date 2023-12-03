Pençe Yıldırım Operasyonu Bölgesinde Teröristlerin Kullandığı Mağarada Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler: 1 adet otomatik bomba atar, 70 adet bomba atar mühimmatı, 18 adet tapa, 2 adet 82 mm havan mühimmatı, 22 adet RPG-7 mühimmatı, 22 adet sevk fişeği, çok sayıda 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı" denildi.