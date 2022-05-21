Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi - Haberler

Çin'in başkenti Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sürüyor.

Pekin Şehir Yönetimi Sözcüsü Şu Hıcien, yaptığı açıklamada, toplu testlerde topluluk içi yayılmaya rastlandığı için tedbirlerin genişletilerek sürdürüleceğini bildirdi.

Şu, tüm kentte anaokullar ile ilk ve orta dereceli okulların çevrim içi eğitimi sürdüreceği, restoranların yalnızca sipariş hizmeti vermeye devam edeceğini belirtti.

Kentte spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezleri geçici süreyle kapatıldı.

Vakaların görüldüğü şehrin güneybatısındaki Fıngtay ilçesinde yaşayanlara evlerinden çalışmaları bildirildi. İlçede ana iki tren istasyonu çevresindekiler dışında tüm otobüs ve metro istasyonları kapatıldı.

Güneybatıdaki Fangşan ilçesinde yaşayanlara da evlerinden çalışmaları tavsiye edilirken kuzeybatıdaki Haydien ilçesinde kurum ve kuruluşlardan ofislerde çalışanların sayısını azaltmaları istendi.

Fangşan ilçesindeki Pekin Teknoloji Enstitüsünde 18 Mayıs'tan bu yana 11 vaka tespit edilmesi nedeniyle 670'ten fazla öğrenci ve öğretmen merkezi karantinaya alındı.

Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 58, göstermeyen 12 vaka kaydedildi.

Pekin'de Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakalar, ilk kez 22 Nisan'da görülmüş, virüsün bundan önce bir haftadır fak edilmeden yayıldığı anlaşılmıştı.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali bulunuyor.

Ana karada 1211 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 201, göstermeyen 1010 vaka saptandı, söz konusu vakaların 79'unun yurt dışı kaynaklı olduğu bildirildi.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 84, göstermeyen 784 vaka tespit edildi, 1 kişi öldü.

Şanghay'da Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta başlayan kapanma, vakalar azalmadığı için belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 38'i yurt dışı kaynaklı 253 Kovid-19 vakası tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kentte martta 20 binin üzerine kadar çıkan günlük vaka sayısı bir ayı aşkın süredir 1000'in altında seyrediyor.

Omicron vakaları "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

Tayvan

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da ise Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 85 bin 720, dış kaynaklı 41 vaka tespit edildi, 49 kişi öldü.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da vakalar mart sonundan itibaren artmaya başlamıştı.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken, 28 Nisan'da 10 bin, 3 Mayıs'ta 20 bin, 7 Mayıs'ta 40 bin, 10 Mayıs'ta 50 bin, 12 Mayıs'ta 60 bin ve 18 Mayıs'ta 80 bin eşiğini geçmişti.

Salgın dalgası, Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi Omicron varyantının yayılmasından kaynaklanıyor.

Tayvan otoriteleri, vaka artışı karşısında ilave koruma tedbirleri alma yoluna gitmiyor. Ada'da, Çin ana karasından farklı olarak "virüsle yaşama uyum" stratejisine geçilmekte olduğu gözleniyor.