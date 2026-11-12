Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Pehlivanköy'de gıda işletmeleri denetlendi, Lüleburgaz'da öğrencilere eğitim verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pehlivanköy'de gıda işletmeleri denetlendi; Lüleburgaz'da ilkokul öğrencilerine sağlıklı beslenme ve su verimliliği eğitimi verildi. Pehlivanköy'de buğday üreticilerine de ekim ve bakım süreçlerine ilişkin saha ziyaretinde teknik bilgilendirme yapıldı.

Pehlivanköy ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pehlivanköy İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde kontrol yapıldı.

Açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla ilgili kanun kapsamında düzenli olarak denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Sağlıklı beslenme ve su verimliliği eğitimi verildi

Lüleburgaz ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme ve su verimliliği eğitimi düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından öğrencilere su verimliliği, su israfının önlenmesi, sağlıklı beslenme ve gıda hijyeni konularında bilgi verildi.

Eğitimlerin ilçe genelindeki okullarda devam edeceği belirtildi.

Buğday üreticilerine teknik bilgilendirme yapıldı

Pehlivanköy ilçesinde buğday üreticilerine yönelik saha ziyareti gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pehlivanköy İlçe Müdürlüğü teknik personeli, ilçedeki buğday üreticilerini ziyaret etti.

Ziyarette, sahada devam eden buğday ekim çalışmaları gözlemlenerek üreticilere ekim ve bakım süreçlerine ilişkin teknik bilgilendirmede bulunuldu.

Kaynak: AA
Osimhen için 'Kronik' dedi! Sonra özür diledi

Canlı yayında söylediklerine tepki yağdı! Sonra özür diledi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor

Bebek göründü! Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor
Behzat Uygur'u tanımayan garsonun cevabı kahkahaya boğdu

Ünlü oyuncunun İstanbul Havalimanı'nda yaşadıkları güldürdü
18 işçinin öldüğü faciada 9 tutuklama! Patron için ev hapsi kararı26

18 canın gittiği faciada patrona ödül gibi ceza
Tuba Büyüküstün ve Bülent İnal yıllar sonra Antalya'da buluştu

Bir zamanlar sevgiliydiler! 19 yıl sonra aynı karedeler
Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 3 ölü

Katliam gibi kaza: Kamyonettekilerin hepsi öldü
Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber

Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber
Kayseri’de bir kişi evinde ölü bulundu

Eve gelen arkadaşı korkunç halde buldu