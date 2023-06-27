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Pazaryeri'nde Kurbanlık Pazarı Arife Günü de Yoğunluk Yaşadı

Pazaryeri'nde Kurbanlık Pazarı Arife Günü de Yoğunluk Yaşadı

Güncel Haberler

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurulan kurbanlık pazarında alışverişler arife gününde de devam etti. Büyük çoğunluğu yerel üreticiler tarafından getirilen kurbanlıklar, Pazaryeri'nde tek noktada satılıyor. Kurban Bayramı'na bir gün kala pazarda alıcılar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurulan kurbanlık pazarında alışverişler arife gününde de devam etti.

Büyük çoğunluğu yerel üreticiler tarafından getirilen kurbanlıklar, Pazaryeri'nde tek noktada satılıyor.

Kurban Bayramı'na bir gün kala pazarda alıcılar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı.

Üreticilerden Mehmet Uzun, yaptığı açıklamada, küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarının 5 bin lira ile 12 bin lira arasında değiştiğini belirterek, "Her keseye uygun kurbanlık var. Ben kurbanlıklarımın büyük bölümünü sattım." dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hayvan pazarını ziyaret ederek besicilerle sohbet etti.

Simit ve çay ikramında bulunan Tekin, "hayırlı işler" diledi.

Kaynak: AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Kurban Bayramı Bilecik Güncel Haberler

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