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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan-Türkiye demir yolunun "hızla" açılmasını umduğunu söyledi

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye demir yolunun en kısa sürede açılmasını umduğunu belirtti. Paşinyan, ihracat yollarını çeşitlendirme hedefi kapsamında bu adımın önemine vurgu yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan- Türkiye demir yolunun "hızlı bir şekilde" açılmasını umduğunu belirtti.

Ermenistan'ın resmi ajansı Armenpress'in haberine göre, 7 Haziran'daki seçimlerde parlamentoda çoğunluğu kazanan Paşinyan, bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin ihracat yollarını çeşitlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Bu kapsamda Ermenistan- Türkiye demir yolunun hızlı bir şekilde açılmasına yönelik umudunu dile getiren Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

"Ahılkelek-Kars demir yolunun her iki hattı da faaliyette. Bu konuyu Gürcistan Başbakanı ile de görüştüm ve kendisi her iki yönde de herhangi bir sorun çıkmayacağına dair güvence verdi. Bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı ile de görüştüm ve o da bu hatların açık olduğunu teyit etti. Ermenistan-Türkiye demir yolunun da en kısa sürede açılmasını umuyoruz."

Paşinyan, Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesi kapsamında fırsatların önemli ölçüde artacağının altını çizerek Ermenistan hükümetinin sürekli olarak pazar çeşitlendirmesi üzerinde çalıştığını ve bunun şimdi sonuç verdiğini vurguladı.

Bu süreçten sonra lojistik merkezlerinin oluşturulmasını teşvik etmenin gerekliliğinden bahseden Paşinyan, ihracatın artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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